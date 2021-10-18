В этом году челябинские власти запланировали установку 144-х остановочных павильонов

В Челябинске в этом году на 41-й остановке общественного транспорта были установлены остановочные павильоны. В настоящее время ведутся работы по установке еще 12-ти комплексов.

Об этом сегодня, 18-го октября, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Кроме этого, мы разместили аукционную документацию на поставку 18-ти трамвайных павильонов. Уже заключен контракт на поставку 47-ми павильонов и готовится аукционная документация на поставку еще двадцати», - рассказал Куляшов.

По его словам, всего в текущем году в Челябинске планируется разместить 144 остановочных павильона.