01.03.2023
Вступили в силу обновленные правила дорожного движения
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
Южноуральских полицейских будут судить за рубку деревьев на территории памятника природы
01.03.2023
ММК и «КАМАЗ» подписали договор о намерениях
01.03.2023
На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика
01.03.2023
ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
Преображение учебных заведений состоится благодаря народной программе и «Новой школе» партии
01.03.2023
В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
28.02.2023
«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района
28.02.2023
Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023