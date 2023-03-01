В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области

В Челябинской области в 2023 году благодаря народной программе «Единой России» и партийному проекту «Новая школа» в 11 общеобразовательных учебных заведениях семи муниципалитетов будут проведены капремонты.

Так, преображение ждет школы в Снежинске, Озерске, Карталах, Трехгорном, Локомотивном городском округе. В Уйском районе капитально отремонтируют две школы – Аминевскую и Вандешевскую; в Карталинском районе ремонт также проведут в двух образовательных учреждениях - Рассветинской школе поселка Сухореченский и школе №131 Карталов. Три школы будут отремонтированы в Миассе - №42, №28 и №17 имени Героя России Владимира Шендрика.

Член Общественного совета партпроекта «Новая школа», первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова отметила, что в школах будут проводится ремонтные работы разного вида: ремонт кровли, замена окон и дверей, обновление системы канализации, водоотведения, электроснабжения, косметический ремонт самих помещений.

«Почти во всех объектах обязательно будет проведен ремонт пищеблока, выполнено благоустройство территорий общеобразовательных организаций, спортивных площадок, в каких-то случаях - асфальтирование площадок, приведение в порядок заборов и ограждений», - рассказала Елена Коузова.

Обязательным условием проведения капитальных работ, по словам замминистра, является участие в этих процессах школьников и родителей.

«Учащиеся, как правило, выбираю цветовую гамму, придумывают интерьер, предлагают варианты использованием школьной символики и эмблем, а родители участвуют в контроле над ходом проведения ремонтных работ», - пояснила Елена Коузова.

Еще одним обязательным условием является повышение квалификации педагогических работников, подчеркнула заместитель министра, «потому что достаточно большие средства - федеральные и региональные - идут на приобретение современного учебного и лабораторного оборудования».