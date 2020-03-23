В этом году три километра челябинского Миасса избавят от излишней растительности и мусора

В Челябинске в этом году от камыша, рогозы и бытового мусора избавят три километра Миасса (в прошлом году очистили 1,8 километра реки).

Работы по очистке водоема от излишней водной растительности, начатые в 2019-м, будут проводиться в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». По мнению специалистов, реабилитация реки очень важна ввиду значительной антропогенной нагрузки.

Как отмечают в пресс-центре ФЦП «Вода России», специалисты связывают неудовлетворительное состояние Миасса с изменением русла и берегов, что стало результатом застройки прибрежной территории, строительства плотин, мостов, дюкеров и водозаборов.

«Разработка проекта по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта началась в прошлом году. Завершение проектных работ намечено на текущий год, реализация - на 2023-2024-й годы», - сообщили в пресс-центре ФЦП «Вода России».

В 2020-м работы будут проводиться на средства регионального бюджета. Экологическая реабилитация Миасса в последующие годы планируется с привлечением федеральной субсидии.

Руководитель проектного офиса, заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Ольга Лопатина рассказала также, что в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проводится и очистка ложа городского пруда на реке Ай в городе Златоусте (на эти цели в 2020-м году предусмотрено выделение субвенции в размере 39,2 миллиона рублей).