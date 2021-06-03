В гости к челябинцам на поезде памяти и славы прибыли ветераны из Санкт-Петербурга

Представители студенческих отрядов Челябинска сегодня, третьего июня, познакомились с ветеранами Санкт-Петербургской общественной организации.

Общались с пожилыми людьми и раздавали гвоздики ребята в Саду Победы, где состоялось возложение цветов к архитектурно-скульптурной композиции, посвященной тракторостроителям, павшим за Родину.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ольга Пустозерова, 32 представителя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов попали в Челябинск на возложение цветов не просто так, а в рамках патриотической акции «Поезд Памяти и Славы».

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Также в составе делегации ленинградцев оказались и три представителя Челябинского регионального отделения данной общественной организации.

Маршрут акции следующий: Санкт-Петербург (город-герой Ленинград) – город трудовой доблести Пермь – город трудовой доблести Екатеринбург – город трудовой доблести Челябинск – Санкт-Петербург (город-герой Ленинград). В каждом городе для участников «Поезда Памяти и Славы» проводят экскурсию по местам боевой славы и торжественные митинги с возложением цветов к памятникам героев.

Молодежь встречала ветеранов с улыбками. При виде зеленых курточек студотрядов - целинок гости Челябинска подходили фотографироваться, спрашивали, откуда такие ребята.

Организаторами акции является Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.