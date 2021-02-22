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В гости к детсадовцам Челябинска и школьникам Копейска пожаловали защитники Отечества

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В гости к детсадовцам Челябинска и школьникам Копейска пожаловали защитники Отечества

В преддверии 23-го февраля защитники Отечества провели встречи с воспитанниками детского сада №472 Челябинска и учениками школы №48 Копейска.

В копейской школе урок мужества провел представитель челябинского «Боевого братства», ветеран пограничных войск Андрей Нестеров.

«На встрече с учениками шестых классов рассказал ребятам о Вооруженных силах российской армии с целью пробудить в подрастающем поколении дух патриотизма, показал экспонаты оружия времен Великой Отечественной войны и современное оружие», - рассказал Андрей Нестеров агентству «Урал-пресс-информ».

Ветеран выражает благодарность директору школу Любови Сергеевне Апостоловой за эту встречу. По его словам, все ребята остались очень довольны.

Днем ранее, 20-го февраля, в садике Челябинска на Чичерина также прошла встреча с детьми – воспитанниками подготовительных групп. Малыши узнали много интересного о ВС РФ, поучаствовали в зарнице. Маленькие челябинцы серьезно подошли к выполнению заданий, с энтузиазмом кидали учебные гранаты, искали карту и преодолевали препятствия. Задорный смех воспитанников детского сада стал лучшим подтверждением тому, что мероприятие удалось.

Андрей Нестеров поблагодарил за теплую встречу заведующую детским садом №472 Оксану Сергеевну Кедровских.

Вместе с ветераном пограничных войск в гости к челябинским малышам пожаловали председатель ветеранского совета пограничных войск подполковник Марат Ахметвалиев, председатель наблюдательного совета уральского центра патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» Андрей Корыстин, представители хуторского казачьего общества «Южный» - младший вахмистр Антон Беляев и урядник Михаил Сизько.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым