В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска

В самом центре Челябинска, на улице Российской, открылся новый образовательный комплекс для школьников. Во вторник, первого февраля, в гостях у «Эрудита» побывали глава города Челябинска Наталья Котова и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Новое здание летом 2021-го года было передано в безвозмездное пользование лицею №11. Пятиэтажный учебный комплекс площадью свыше трех тысяч квадратных метров включает в себя девять просторных помещений, оснащенных всем необходимым для оказания образовательных услуг.

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Как отметила Наталья Котова, в последнее время городские власти уделяют большое внимание не только системе образования в части основного процесса обучения, но и дополнительному образованию.

«Если ребенок будет заниматься в такой системе, у него весь день будет занят полезной деятельностью. В Челябинске сейчас обучается около 145 тысяч школьников, дополнительно занимается около 50 тысяч из них. Наша задача - увеличить этот показатель до 75-ти процентов: более ста тысяч школьников должны иметь возможность дополнительного обучения. Очень надеемся, что в этом здании удастся организовать занятость не только для воспитанников 11-го лицея, но и для детей близлежащих учебных заведений», - подчеркнула Наталья Котова.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, учебный комплекс «Эрудит» – это современный многофункциональный образовательный комплекс, состоящий из начальной школы на 150 мест, с полным оснащением учебных классов, а также помещений для организации дополнительного образования. Здесь есть музыкальный и компьютерные классы, аудитории для занятий иностранными языками, рисованием, зал для занятий танцами, хореографией и спортом, на последнем этаже есть бассейн.

«Я несколько раз получала предложение посетить этот Центр, рада, что посетила его сейчас. Такого современного и с таким оборудованием здания, построенного специально для детей, я не видела давно. Очень приятно, что именно в Челябинске появился такой комплекс для образования наших школьников. У города есть колоссальная потребность в местах образования клубного типа - такого, как мы видим сейчас. Вы видите, сколько здесь ребят, которые занимаются танцами и журналистикой, проводят опыты и эксперименты, занимаются военно-начальной подготовкой и другими, интересующими их дополнительными занятиями. Много учащихся хотят после школы получить какие-то дополнительные знания, подготовиться к олимпиадам и провести время так, как они хотят. «Эрудит» работает совместно с 11-м лицеем, который представляет собой старейшее учреждение с богатейшей историей, и я думаю, что дети, которые будут заниматься тут, получат отличное образование», - отметила Ирина Текслер.

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В здании учебного комплекса ведется клубная деятельность и действуют следующие объединения: танцевально-спортивный клуб «11 лицей», военно-спортивный патриотический клуб «Гвардия», геоателье «Земля из космоса», арт-клуб «Архитектура и дизайн», клуб технического моделирования «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач).

В феврале планируется реализация новых общеразвивающих программ: клуб конструирования «Соревнования Cuboro», клуб робототехники «Соревнования роботов», музыкальный клуб «Игры с музыкой», клуб актерского мастерства «Прожектор», клуб сценического движения «Артистика», клуб защитников природы «Прикладная экология».