В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»

Со второго по шестое июня в Челябинске впервые состоится Межрегиональный фестиваль инклюзивного театра «Мечтай!». Открыта электронная выдача бесплатных пригласительных билетов.

Как сообщила исполнительный директор ЧРОО «Наше место», руководитель Межрегионального фестиваля «Мечтай!» Наталья Кузнецова, впервые в Челябинск приедут актеры с ДЦП, нарушением слуха, зрения, ментальными особенностями и их здоровые сверстники, чтобы заявить о своем творчестве на важном культурном и социальном событии. В фестивале планируют принять участие 148 актеров с инвалидностью и без особенностей здоровья из разных регионов России.

«В программе нашего фестиваля «особенные» театры Берлина, Москвы, Екатеринбурга, Сыктывкара, Великого Новгорода», - рассказала Наталья Кузнецова. – И что, очень важно. Мы можем с уверенностью сказать - к нам приедут лучшие из лучших».

На четырех театральных площадках пройдут показы 15 спектаклей разных жанров и для разных возрастов. «Постановки, которые покажут участники могут конкурировать с репертуаром профессионального театра», - отмечает руководитель фестиваля.

Театр «ТИКВА» из Берлина представит зрителю спектакль в стиле «Портрет» с участием двух профессиональных актеров, один из которых имеет ментальные ограничения здоровья. Театр «ORA» из Екатеринбурга покажет премьерный спектакль в жанре ток-шоу «Встать, суд идет!» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева «Я убил царя» «Фестивальная программа будет интересна не только тем, кто знаком с инклюзивным творчеством, но и широкой зрительской аудитории», - уверена Наталья Кузнецова.

В рамках фестиваля будет организован показ от инклюзивной театральной студии «Добрая история» из Челябинска, в котором на сцену выйдут подопечные общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Сами организаторы, Клуб для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место», готовят сразу три премьеры: детский и взрослый спектакли, а также мюзикл на жестовом языке.

«Спектакли артистов с ограничением здоровья Клуба «Наше место» проходят с аншлагами. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, приходят, чтобы зарядиться любовью к жизни и верой в мечту, - поделилась Мария Дусмухаметова, руководитель Клуба «Наше место». - Мы уверенны, что каждый, кто придёт на спектакли фестиваля «Мечтай!» переосмыслит своё отношение к людям с инвалидностью. «Мечтай!» - это повод для гордости жителей Челябинска, ведь в нашем городе молодежь с инвалидностью может быть счастливой, востребованной и реализованной в творчестве. Приходите и убедитесь сами».

Уже началась выдача бесплатных пригласительных билетов началась! Для удобства зрителей она происходит в электронном формате на сайте.

Подробнее о фестивале можно узнать в группе Клуба «Наше место».