07.12.2022
В канализацию выбрасывают игрушки, одежду и обувь жители Саткинского района
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
07.12.2022
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
В канализацию выбрасывают игрушки, одежду и обувь жители Саткинского района
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
03.07.2017
С 1 июля в Челябинской области повысились тарифы на коммунальные услуги
02.03.2017
Общественная палата: Предпосылок для увеличения нормативов за ОДН нет
10.02.2017
В Челябинской области правильно начисляет оплату за электричество лишь одна из десяти управляющих компаний
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022