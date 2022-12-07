В канализацию выбрасывают игрушки, одежду и обувь жители Саткинского района

Игрушки, одежду и обувь, строительный и бытовой мусор находят коммунальщики Сатки (Челябинская область) в канализации. Об этом глава Саткинского района Александр Глазков сообщил в ответ на жалобы жителей по поводу череды аварий в разных частях Сатки и Бакала, случившихся за несколько дней. Засоры на сетях сопровождались неприятным запахом и разлитием канализационных вод.

«Несколько дней специалисты коммунальных организаций работали на ликвидации аварий. Причина проста: стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. В том числе это игрушки, одежда и обувь, строительный и бытовой мусор», - сообщил Александр Глазков.

Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией в качестве мусорного ведра, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечёт необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий.