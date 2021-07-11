В Карталинском районе начались первые выплаты пострадавшим от пожара

В воскресенье, 11 июля, жители поселков Джабык и Запасное Карталинского района (Челябинская область), пострадавшие от природного пожара, начали получать первые выплаты материальной помощи .

«Сегодня начнутся первые выплаты пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное. Средства на банковские карты будут перечисляться в заявительном порядке», - сообщает телеграм-канал губернатора и правительства области со ссылкой на вице-губернатора Сергея Сушкова.

Он в настоящее время работает в районе по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Мы должны выявить всех пострадавших, так как не все собственники домов установлены. Работа уже идет», – подчеркнул Сергей Сушков.

Заявления от пострадавших на оказание материальной помощи начали принимать с субботы, 11 июля. «Сотрудники управления карталинской соцзащиты выехали в Джабык и Запасное, где они сегодня продолжат работу. Также можно обратиться непосредственно в управление социальной защиты в Карталах, поскольку многие люди разместились у родственников в близлежащих населенных пунктах. Управление соцзащиты открыто все выходные», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Как уточняет минсоц региона, размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей. Эта сумма уже направлена на расчетные счета тем, кто написал заявление.

Всего, по данным на 11 июля, поступили заявления от 52 человек. Для получения матпомощи нужно предоставить только паспорт и номер расчетного счета. «Если требуется восстановление документов, оперативно подключаются сотрудники правоохранительных органов», – уточнила Ирина Буторина.

Тем, кто подал заявление, но не имеет расчетного счета, сотрудники Сбербанка, которые также находятся в пострадавших поселках, помогут с оформлением всех необходимых документов. Прием заявлений продолжается.

Работает горячая линия 8-351-33-5-59-91 по вопросам оказания материальной помощи пострадавшим.

Начала работу комиссия, которая определит степень ущерба в результате пожаров. По решению главы региона из областного бюджета жителям Джабыка и Запасного, кто полностью лишился имущества, будет выплачено по 50 тысяч рублей тем, кто частично утратил имущества, и по 100 тысяч рублей тем, кто лишился имущества полностью.

На месте пепелища в населенных пунктах приступили к работе бригады по расчистке пройденной пожаром территории. Накануне Алексей Текслер поручил проводить эту работу только вместе с собственниками. «Это будет находиться в фокусе моего пристального внимания», - подчеркнул Алексей Текслер. Остатки сгоревших сооружений и домов будут вывозить из поселка Джабык.

С понедельника, 12 июля, начнется фактическая работа по определению ущерба.

ФОТО: минсоц региона