В Катав-Ивановске откроется приют для бездомных животных

В сентябре 2023 года в Катав-Ивановске (Челябинская область) откроют приют для бездомных животных. Он будет рассчитан на двести собак и 50 кошек.

Рабочее совещание по организации приюта для бездомных животных состоялось в администрации Катав-Ивановского района с участием его главы Николая Шимановича, начальника управления ветеринарии при министерстве сельского хозяйства Челябинской области Сергея Тузова и главы Катав-Ивановска Андрея Елисеева. На встрече обсуждались этапы организации приюта для бездомных животных.

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«Строительство рассчитано на три года. В 2021 году была разработка документации и прохождение государственной экспертизы. На 2022 год запланированы строительство подводящих сетей - газ, электричество, вода, а также установка двух модульных зданий и ограждения», - рассказали в администрации Катав-Ивановского района.

В 2023 году запланирована установка остальных модульных сооружений и крематория. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре нового года.