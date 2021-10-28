В Катав-Ивановске по решению суда доступ к заброшенному садику будет закрыт

В Катав-Ивановске (Челябинская область) прокуратура в судебном порядке обязала собственника заброшенного здания ограничить к нему доступ.

Заброшенный объект находится на территории бывшего детского сада «Белочка» по улице Караваева, сообщает пресс-центр областной прокуратуры.

Поделиться

Долгое время здание не используется по назначению, однако свободный доступ к нему не ограничен.

Проведя проверку, городская прокуратура Катав-Ивановска обратилась в суд с требованием возложить на собственника обязанность ограничить доступ на заброшенный объект. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.