В Копейске переходящий дорогу верблюд удивил автомобилистов

В Копейске (Челябинская область) по одной из улиц прошелся верблюд. Животное, которое вел за собой мужчина, сняли на видео.

Видео с верблюдом подписали: «Арабский шейх приехал в Копейск». На кадрах видно, как верблюд с покрытой спиной переходит дорогу по пешеходному переходу.

Видео с верблюдом вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

«Самое главное, что по пешеходному переходу», - написал Сергей Фарфутдинов.

«Когда навигатор показал самый короткий путь караванной дороги из Китая до Ближнего востока», - пошутила Ольга Шумакова.

«Верблюд - на гербе Челябинска. В Копейск случайно забрел», - добавила Марина Юрина.

Отметим, гербе и флаге Челябинска изображен золотой навьюченный верблюд. Это знак того, что город богат товарами и что по территории современного Челябинска проходили важные торговые пути.

Скрин с видео: vk.com, «Подслушано Копейск»