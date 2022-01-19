В крещенские проруби окунулись 12 тысяч южноуральцев

В крещенскую ночь на купелях в Челябинской области было многолюдно. Более 12 тысяч человек совершили омовение в купелях.

В регионе были организованы 77 купелей. После полуночи священники направились к иорданям для проведения ритуала. Как и прогнозировали специалисты, желающих окунуться в ледяную воду было немало. В крещенских купаниях приняли участие 12200 человек.

Одним из таких людей оказался 13-летний Кирилл.

«На протяжении трех лет я приезжаю в крещенскую ночь на водоемы, чтобы искупаться в проруби. Я верующий человек, и считаю, что данная процедура придает внутреннюю силу. Ощущения непередаваемые! В этом году мы выбрали прорубь на озере Смолино, тут оборудовано место для купания, есть где погреться после ныряния», - сказал Кирилл.

Охрану общественного порядка осуществляли полицейские, возле купелей дежурили сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

На подъездах к купелям и храмам инспекторы ДПС ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия.

Сообщений о происшествиях по линии МЧС не поступало.

«Наша задача стояла в организации безопасного времяпрепровождения граждан. Некоторые люди, окунаясь, теряли ориентацию в пространстве. Мы помогали им спокойно и безопасно выйти из купели и отправляли в специально оборудованную палатку для обогрева», - рассказал помощник начальника караула 19-й пожарно-спасательной части Вячеслав Москалев.

В храмах и церквях также прошли религиозные богослужения, посвященные Крещению Господня. На всех мероприятиях дежурили сотрудники полиции и представители добровольных народных дружин и казачеств.