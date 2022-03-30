В Кунашакском районе ФСБ проводит антеррористические учения

В Кунашакском районе (Челябинская область) проходит командно-штабные учения «Технология-2022» по пресечению террористического акта на объектах промышленности.

В процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта на промышленном объекте, расположенном на территории Кунашакского муниципального района, проверяются действия подразделений всех ведомств, выполняющих первоочередные меры по ликвидации и минимизации последствий, возникающих в результате совершенных преступлений террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

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По замыслу учения, на одном из промышленных предприятий региона, расположенном в Кунашакском районе, происходит подрыв самодельного взрывного устройства. Силами и средствами оперативного штаба НАК в Челябинской области проводится розыск лиц, осуществивших подрыв, и их нейтрализация.

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, подразделения ЦВО Минобороны России, Минздрава Челябинской области, также антитеррористические комиссии Челябинской области и Кунашакского муниципального района.

Руководит КШУ «Технология-2022» начальник УФСБ России

по Челябинской области генерал-лейтенант Иванов.