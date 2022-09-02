02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
02.09.2022
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
02.09.2022
Велопарад повлияет на движение автобусов на северо-западе Челябинска
01.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября (18+)
01.09.2022
Набор еще идет: в Челябинске открылся первый IT-куб для всех желающих
01.09.2022
Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
30.08.2022
В Челябинскую область пришел птичий грипп
15.09.2021
Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом
09.09.2021
В Челябинске птичий грипп выявлен у домашнего гуся
09.09.2021
В челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022