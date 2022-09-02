В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Кунашакском районе Челябинской области постановлением регионального правительства введен карантин по птичьему гриппу.

Данным документом установлены ограничительные мероприятия на территории села Халитово Халитовского сельского поселения, определена десятикилометровая угрожаемая зона.

Угрожаемая зона включает в себя деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожную станцию Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревню Сосновка Буринского сельского поселения, деревню Арыкова, поселок Разъезд №3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения.

Также определена зона наблюдения, радиус которой составляет до 70-ти километров от границ угрожаемой зоны.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в очаге и угрожаемой зоне запрещаются лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.

Очаг птичьего гриппа зафиксирован 26 августа после проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ». По подсчетам, в селе Халитово пало 80 гусей (все они относятся к молодняку 2022 года рождения).

С 26 по 31 августа было установлено, что в населенном пункте Халитово в 70 дворах содержится 2023 головы домашней птицы (964 гуся, 558 кур, 450 уток и 51 индейка).

В настоящее время за их здоровьем наблюдают специалисты ветеринарной службы субъекта, проводятся мероприятия по ликвидации очага.

Карантин может быть отменен распоряжением правительства Челябинской области после проведения всех обязательных и предусмотренных ветеринарным законодательством мероприятий.