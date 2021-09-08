В Курчатовском районе Челябинска началось благоустройство нового общественного пространства

В Курчатовском районе Челябинска в рамках программы «Инициативное бюджетирование» начались работы по благоустройству общественного пространства рядом с домом №112А по Комсомольскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в прошлом году на этой территории установили две площадки для занятий спортом и детский городок, которые сразу стали пользоваться популярностью. В этом году жители выступили с инициативой продолжить благоустройство и заявили проект в администрацию района. Идея была принята к участию в программе, на ее развитие выделено 17 миллионов рублей.

В итоге здесь появится развитая логичная тропиночная сеть, вдоль которой на специальных площадках из террасной доски установят скамейки и урны, детские игровые формы. Кроме того, будет обустроена большая парковка.

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«При проведении работ были учтены все имеющиеся деревья, ни одно из них не пострадает», - заявили в администрации Челябинска.

Работы планируется завершить до 17 октября текущего года.