В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест

В Курчатовском районе Челябинска появится новый муниципальный детский сад на 150 мест.

Дошкольное образовательное учреждение возведут в 55-м микрорайоне, который относится к жилому комплексу «Парковый», - на улице Александра Шмакова.

Об этом сегодня, 18-го октября, на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне.

По его словам, в настоящее время завершаются аукционные процедуры по строительству объекта. Муниципальный контракт – в стадии заключения.

Всего на данный момент на контроле челябинских властей находится строительство девяти муниципальных детских садов.