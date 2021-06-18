В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции. Такое решение было принято в связи с активно ведущимся строительством в районе и увеличивающимся количеством жителей.

Встречу по вопросу создания дополнительного районного подразделения с главой города Натальей Котовой провел начальник главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев. Выездная встреча проходила на территории будущего отдела полиции: личный состав нового территориального органа внутренних дел планируется разместить в здании по улице Профессора Благих, 83-А микрорайона «Парковый».

Участники мероприятия поддержали принятое решение и сошлись во мнении, что появление отдела полиции в «Парковом» будет способствовать укреплению правопорядка на территории Курчатовского района, позволит обеспечить безопасность граждан и усилит их защищенность от преступных посягательств.

На сегодняшний день на территории, обслуживаемой отделом полиции «Курчатовский», расположено 1042 многоэтажных жилых дома с численностью постоянно проживающего населения около 250 тысяч человек.

Границы вновь образующегося органа внутренних дел пройдут от западной границы Челябинского городского поселения по Новоградскому проспекту до пересечения с улицей Салавата Юлаева, затем по проспекту Победы до пересечения с улицами Молдавской и Захаренко, 6.

В северо-восточном направлении территория обслуживания дойдет до пересечения с улицей Молодогвардейцев, 1-Б. Далее - до железнодорожных путей, вдоль полотна в северо-западном направлении до улицы Шагольской, 86 и в юго-западном направлении до западной границы Челябинского городского поселения. В пределах указанных границ расположено в общей сложности 306 многоэтажных жилых домов с численностью постоянно проживающего населения более 95 тысяч человек.

Появление еще одного отдела полиции для жителей района будет означать доступность и удобство в подаче заявлений в ОВД, повышение оперативности реагирования полицейских нарядов на сообщения о преступлениях и происшествиях в условиях развивающегося города и роста численности населения.

Создание самостоятельного органа внутренних дел не повлечет увеличения штата. Имеющаяся численность сотрудников ОП «Курчатовский» будет перераспределена за счет оптимизации организационно-штатной структуры.

Добавим, основной пункт полиции в Курчатовском районе находится на улице Чайковского, 5.