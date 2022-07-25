В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет

Для семейных пар-долгожителей в администрации Курчатовского района в минувшую пятницу, 22 июля, провели концерт, посвященный прошедшему Дню семьи, любви и верности. А семейные пары поделились секретом долгого и счастливого брака.

Глава района Сергей Антипов вручал супругам Благодарственные письма, подарки и букеты ромашек. И неслучайно, ведь именно эти цветы – символ семьи и верности.

«У нас в районе прошло уже несколько мероприятий, посвященных этому замечательному празднику. Он уже носит статус государственного праздника. В нашей стране, действительно, много внимания уделяется семье. Это и опора, и тыл. Когда в семье все хорошо, человек идет на работу или учебу с отличным настроением. Он знает, что дома его всегда ждут любимые люди. Спасибо вам за воспитание детей, внуков и правнуков! Желаем семейного счастья, чтобы родные и близкие уделяли вам еще больше внимания и равнялись на вас», – обратился к семейным парам глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В Курчатовском районе чествовали супружеские пары Мария Белова Поделиться

Поздравляя супругов, зампредседателя районного Совета депутатов Александр Исаев отметил, что в зале находятся люди, с которых нужно брать пример.

«Благодаря вам молодожены начинают ценить супружеские отношения, уважать традиционные семейные ценности. Каждая семья – это развитие нашей страны», – подчеркнул Александр Исаев.

Творческими номерами жителей Курчатовского района радовали заслуженный артист России Вячеслав Усольцев, солистка театра оперы и балета имени Глинки Елена Каменских, воспитанницы школы танцев «БлЭкпул» Анастасия Сазонова и Ирина Квашнина. Такие ежегодные концерты ко Дню семьи, любви и верности – настоящее событие для пар-долгожителей.

«Жители района знают о традиционном празднике и зачастую заранее обращаются. К огромной радости, таких пар много, поэтому, чтобы в полной мере высказать всем слова благодарности, мы проводим несколько мероприятий. Например, три недели назад приглашали супругов на чаепитие с главой района. И люди благодарны за искренность и внимание», – рассказал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Супружеские пары-долгожители Курчатовского района еще и активисты. Председатель районного Совета ветеранов Маргарита Сопельцева добавила, что многие из них вносят огромный вклад в развитие ветеранского движения.

Так, Любовь Беляева уже десять лет руководит районным ансамблем «Дубравушка». Муж Владимир приходит на каждый концерт жены и поддерживает ее всегда и во всем. А встретились супруги в 1970 году в сквере по улице Богдана Хмельницкого. Будущий муж так красиво ухаживал за девушкой, что через пять месяцев они сыграли свадьбу. А сейчас у Любови и Владимира Беляевых уже две дочери, два внука и правнук, которыми они очень гордятся.

На вопрос о секрете долгого и счастливого брака супруги Беляевы ответили вместе и без раздумий.

«Секрет долгой семейной жизни – это терпение, уважение и взаимопонимание. Самое главное, что воспитали хороших детей, внуков и правнука. Мы дружим со всеми их друзьями, знакомыми, а они – с нашими», – рассказали Любовь и Владимир Беляевы.