15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады
14.09.2022
В Челябинске готовы к подаче тепла на соцобъекты до официального старта отопительного сезона
12.09.2022
Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас
07.09.2022
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
06.09.2022
В ряде городов Челябинской области отопительный сезон начнут уже 12 сентября
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022