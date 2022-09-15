В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады

В четверг, 14 сентября, в Кыштымского городском округе (Челябинская область) стартует отопительный сезон. Но не все жители обрадовались этому известию.

Глава округа Людмила Шеболаева подписала соответствующее постановление.

С 15 сентября организации, оказывающие услуги по теплоснабжению в Кыштымском городском округе, начнут поэтапный запуск теплоносителей в многоквартирных домах, сообщили в администрации округа.

«На улице обещают теплынь, а у нас отопление включают», - возмутилась Елена в аккаунте администрации в ответ на сообщение о начале подачи тепла. «Сейчас тепло на улице, и с отоплением жара в квартире, тоже ничего хорошего», - отмечает другая жительница.

Напомним, по прогнозам «старое бабье лето», которое пришло на Южный Урал 14 сентября, задержится в регионе на 7-10 дней. Днем воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов, а в отдельные дни на следующей неделе и до плюс 26 градусов. В ночные часы – плюс 3-8 градусов, на следующей неделю – до плюс 10-13 градусов.

Но часть жителей обрадовались подаче тепла. По их словам, в квартирах уже прохладно, особенно ночью, и много детей болеют, особенно в детских садах. Да и заболеваемость среди школьников растет.

«Лучше открыть окно проверить, чем дышать холодным воздухом и сыростью», - считает Людмила.

По словам Маргариты, которая живет в Кыштыме с 1957 года и работала в ЖКО, раньше в городе отопительный сезон также начинался 15 сентября и завершался 15 мая. И никто ни на что не жаловался.

Кроме того, родители возмущаются, что тепло до сих пор не пришло в часть детских садов.

«Руководителям управляющих компаний и ТСЖ разрешено осуществить подачу теплоносителя потребителям на основании заявки в теплоснабжающую организацию о готовности принять теплоноситель и в соответствии с графиком, согласованным с тепловиками», - уточнили в мэрии.

Тепло в дома будет подаваться поэтапно. Жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие организации и ТСЖ в случае, если с подключением возникнут вопросы.