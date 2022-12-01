В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»

В Ленинском районе Челябинска засиял парк «Плодушка», где наконец-то появилось долгожданное наружное освещение. Подрядчик уложил свыше десяти километров кабеля, установил 131 опору вдоль всех основных аллей популярного общественного пространства.

Новостью том, что контракт по устройству освещения «Плодушки» завершен (была задержка), сегодня, первого декабря, на своей странице в ВКонтакте ленинцев порадовал глава района Александр Орел.

Он напомнил, что весной 2022 года за «Плодушку» в качестве объекта благоустройства проголосовали почти 16 тысяч человек. По инициативе мэра Челябинска Натальи Котовой Ленинскому району выделили дополнительные денежные средства на завершение строительства основных парковых аллей и устройство освещения на 30 гектарах.

«И вчера (30 ноября) темное пятно в самом центре района засияло яркими огнями парковых фонарей. Посмотрите видео, чтобы оценить масштаб проведенных работ», - обратился к жителям Александр Орел.

Чиновник сообщил, что в течение недели будет производиться пуско-наладка, и попросил ленинцев отнестись к этому процессу с пониманием.

Жители Ленинского района уже оставляют первые восторженные комментарии на странице Александра Орла по поводу появившегося на территории «Плодушки» наружного освещения:

«Красота! Надо смотреть!»; «Красиво»; «С работы идти уже темно, а сейчас красота, и не страшно»; «Очень красиво! Молодцы!»; «Супер! Молодцы!»; «Спасибо за освещение, хороший подарок для жителей района к Новому 2023 году»; «Шикарно».

В администрации Челябинска уточнили, что в общей сложности в парке «Плодушка» установлена 181 опора освещения, и сообщили, что в 2023 году работы по благоустройству знаковой территории продолжатся – по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь начнут создавать событийные пространства.

Напомним, в текущем году, кроме установки наружного освещения, в восточной части парка сформировали тропиночную сеть (таким образом, основная тропиночная сеть была закончена).

Работы по благоустройству «Плодушки» работы ведутся уже четвертый год. За это время, кроме прочего, огромную территорию парка полностью очистили, произвели обрезку деревьев.

Отметим, «Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка» является объектом культурного наследия регионального значения. Благоустройство «Плодушки» ведется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.