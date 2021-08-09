09.08.2021
В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК
09.08.2021
В Челябинске с проспекта Героя России Евгения Родионова переносят остановку
09.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2021
«Серебряный возраст – всё впереди»: в Трехгорном реализуется развивающий проект для людей старшего поколения
09.08.2021
В пяти городах Челябинской области установятся НМУ, усугубляемые дымкой от лесных пожаров
09.08.2021
Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус
В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК
09.08.2021
Челябинцы могут решить судьбу площадки возле ДС «Юность»
08.08.2021
Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город
04.08.2021
В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются
04.08.2021
Архитекторы ждут от челябинцев идей благоустройства территории дворца спорта «Юность»
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021