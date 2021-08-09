В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК

В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего дворца культуры ЧЗМК, который сейчас называется Центром культуры и досуга.

О начале реализации масштабного, рассчитанного на два года проекта создания нового общественного пространства сообщили сегодня, девятого августа, в пресс-службе городской администрации.

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В настоящее время в здании бывшего ДК размещаются известный театр современного танца, филиал школы искусств №4, творческие кружки и коллективы - территорию рядом с Центром досуга и культуры выбрали для благоустройства сами жители Ленинского района. К слову, здание бывшего дворца культуры ЧЗМК также ждут позитивные изменения, а именно - ремонт кровли и фасада.

В нынешнем году, до первого октября, районные власти запланировали ремонт ДК и благоустройство пространства у соседнего с ним дома №65 по улице Новороссийской. Территория перед дворцом культуры преобразится летом 2022-го года.

Как отметил глава Ленинского района Александр Орёл, в 65-м доме располагается детская поликлиника, и проект благоустройства разработан с расчетом на маленьких пациентов.

«Будут установлены интересные малые архитектурные формы, обустроена детская площадка, сформирована тропиночная сеть. Параллельно приступаем к ремонту фасада и крыши самого ДК, чтобы по их завершении уже начать приводить в порядок территорию перед зданием. В результате у нас получится комплексное общественное пространство для жителей района, посетителей поликлиники и ДК», - подчеркнул Александр Орёл.

Общая стоимость работ превышает 30 миллионов рублей, значительная часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», остальные направлены из бюджета Ленинского района.

Проект предусматривает масштабное озеленение взамен снесенных двух тополей и подросшей поросли клена. На площадке уже в этом году будут высажены девять лип, четыре яблони сибирские, десять шаровидных ив, 102 спиреи и гортензии, создана живая изгородь из 770-ти саженцев кизильника, обустроены цветники из многолетних растений.

На втором этапе планируется также провести озеленение площадки у ДК. Здесь планируется высадка лип, яблонь, лиственниц, кустов спиреи и барбариса, разбивка цветников с многолетниками.