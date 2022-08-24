В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры

В Ленинском районе Челябинска преображаются общественные пространства рядом с дворцами культуры.

Так, в рамках программы «Инициативное бюджетирование» продолжаются работы по благоустройству территории по улице Новороссийской возле ДК ЧЗМК. В нынешнем сезоне на дворцовой площади ведутся работы по мощению тротуарной плиткой и устройству газонов. Здесь установят малые архитектурные формы и высадят деревья. Сам ЧЗМК изготовит и установит сцену для проведения уличных мероприятий.

В завершающей стадии находятся работы в сквере перед ДК «Станкомаш» (территорию благоустраивают в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели): проложены новые тротуары и аллеи, подготовлены площадки для детских и спортивных площадок, проводятся работы по наружному освещению сквера, установке парковых скамеек, урн для мусора, в том числе специализированных - для утилизации отходов жизнедеятельности собак. Из областного бюджета выделены средства на озеленение территории и устройство автоматического полива зеленых насаждений (монтаж системы будет завершен до конца сентября). Озеленение предусматривает укладку рулонных газонов и высадку 137-ми новых деревьев и почти пяти тысяч кустарников. Кроме того, за счет средств администрации Ленинского района ведутся работы по устройству пешеходного фонтана.

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Вчера, 23-го августа, ход благоустройства оценила мэр южноуральской столицы Наталья Котова.

Подводя итоги осмотра территории у ДК ЧЗМК, глава города отметила следующее: «Основные работы завершены, но для того, чтобы дворцовая площадь получила законченный вид, необходимы совместные работы по участку, который прилегает к улично-дорожной сети. Все поручения даны, после этого останется поставить малые архитектурные формы и высадить зеленые насаждения. Содействие нам оказывает Челябинский завод металлических конструкций, который изготовит и установит сцену, чтобы можно было проводить уличные мероприятия».

Говоря о благоустройстве пространства перед ДК «Станкомаш», Наталья Котова подчеркнула, что проект амбициозный, его стоимость оценивается в 125 миллионов рублей, и изначально планировалось реализовывать его три года.

«С учетом того, что мы получили поддержку областного правительства, депутатов, получилось выполнить основные работы за один сезон. Осталось только обустроить детские и спортивные площадки, а также установить малые архитектурные формы. Это будет сделано весной следующего года», - отметила Наталья Котова.

Также при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера В Ленинском районе продолжается благоустройство «Плодушки». В текущем году здесь сформируют тропиночную сеть в восточной части парка и установят наружное освещение, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«В парке «Плодушка» работы ведутся уже четвертый год. Произведена полная очистка огромной территории, обрезка деревьев. В этом сезоне будут выполнены все работы по освещению и закончена основная тропиночная сеть. На следующий год уже перейдем к созданию событийных пространств, тем более, что объект победил в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»», - рассказала Наталья Котова.