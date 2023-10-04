В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют и расширят улицы Обуховскую, Горелова, Первую Трубосварочную, а также проезд вдоль СК «Торпедо».

Соответствующий контракт с подрядчиком заключил городской комитет дорожного хозяйства.

Об этом сегодня, четвертого октября, на своей странице в ВК рассказал районный глава Александр Орёл, пояснив, что проект реконструкции дорожной сети и парковочного пространства рядом с ЧКПЗ в настоящее время совместными силами реализуют администрация Челябинска и завод - прилегающая к предприятию территория переполнена транспортом в связи с ростом численности его трудового коллектива.

По словам Александра Орла, данный проект поможет решить проблему транспортной доступности и нехватки парковочных мест.

«Завод обустраивает новую вместительную парковку вдоль железнодорожной линии со стороны завода, она будет готова к концу октября. Затем силами предприятия будет открыта еще одна парковка - между улицами Горелова и Обуховской. Для удобства заводчан строятся два дополнительных въезда: по улицам Первой Трубосварочной и Обуховской», - порадовал жителей добрыми новостями глава Ленинского района.

Александр Орел выразил уверенность, что совместными усилиями остроту проблемы удастся снять: заводчанам будет удобно добираться на работу, а обочины дорог и дворы жителей поселка будут разгружены от машин сотрудников завода.

Челябинцы радуются этой новости и просят не забывать про тротуары и ливневые стоки.