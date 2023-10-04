04.10.2023
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
04.10.2023
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах
04.10.2023
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
04.10.2023
ВСУ вновь пытались атаковать 31 дроном объекты в регионах РФ
04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта по поводу провала дорожного нацпроекта
28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
26.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
25.09.2023
Объездную дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым откроют в середине октября
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023