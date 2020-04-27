В Магнитогорске будут штрафовать активных попрошаек

Депутаты Магнитогорска вслед за Законодательным Собранием Челябинской области приняли решение о штрафах за активное попрошайничество.

Городское Собрание внесло изменение в решение об административных комиссиях и наделило их правом составлять протоколы о правонарушении за приставание к людям с целью попрошайничества.

Наказуемым будет считаться деяние, выражающееся в приставании к гражданам на улицах или в иных общественных местах с целью попрошайничества, путём осуществления действий в отношении других граждан против их воли. Например, хватание за руки, за одежду, личные предметы и так далее.

Когда человек в пассивной форме просит милостыню, его действия не носят противоправного характера. Нарушители же могут получить предупреждение или штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что до конца прошлого года никакого наказания за попрошайничество вообще не было - ни в областных, ни в местных нормативных актах. «Время покажет, насколько и как наше решение будет выполняться», - резюмировал он.