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В Магнитогорске будут штрафовать активных попрошаек

Общество
Сегодня, 10:22

Депутаты Магнитогорска  вслед за Законодательным Собранием Челябинской области приняли решение о штрафах за активное попрошайничество.

Городское Собрание внесло изменение в решение об административных комиссиях и наделило их правом составлять протоколы о правонарушении за приставание к людям с целью попрошайничества.

Наказуемым будет считаться деяние, выражающееся в приставании к гражданам на улицах или в иных общественных местах с целью попрошайничества, путём осуществления действий в отношении других граждан против их воли. Например, хватание за руки, за одежду, личные предметы и так далее.

Когда человек в пассивной форме просит милостыню, его действия не носят противоправного характера. Нарушители же могут получить предупреждение или штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил, что до конца прошлого года никакого наказания за попрошайничество вообще не было - ни в областных, ни в местных нормативных актах. «Время покажет, насколько и как наше решение будет выполняться», - резюмировал он.

 

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Теги
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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