В Магнитогорске дети ходят в школу по краю обрыва и трамвайным путям

Челябинские активисты Общероссийского народного фронта обнаружили, пожалуй, самый опасный маршрут школьников в регионе. Утверждать об антирекорде можно, сравнивая путь, который проходят дети в поселке Горнорудный (Магнитогорск, Челябинская область), с другими участками, проверенными в рамках акции «Дорога в школу». При этом чиновники не спешат принимать меры.

Представители ОНФ предложили ответственным лицам рано утром пройти по маршруту школьников, чтобы наглядно оценить уровень опасности, подстерегающей детей буквально на протяжении всего пути.

В семь часов утра активисты Народного фронта встретились с руководством школы № 43 на улице Ярославского, 2, представителями управлений образования и транспорта. Провожатыми выступили дети, которые показали взрослым, по какому маршруту они вынуждены ходить каждый день.

Путь к школе начался с прогулки по разбитой дороге. Зимой здесь обычно скапливаются сугробы по колено, и родители вооружаются лопатами, чтобы дети могли добраться до следующего участка – трамвайных путей. По словам жителей, снегоуборочная техника в Горнорудном, который считается окраиной, практически не бывает.

Далее путь школьника упирается в трамвайные пути, и ему приходится делать выбор: идти по рельсам или переходить на проезжую часть. Тротуара здесь нет.

Многие дети выбирают дорогу, поскольку так безопаснее, ведь электротранспорт в Горнорудном ездит быстрее, чем автомобили. Вероятно, водители трамваев специально набирают скорость на длинном участке, чтобы не выбиваться из графика. Активисты ОНФ подсчитали: с момента, когда из-за поворота показывается очередной скоростной трамвай, до момента, как он достигает необорудованного перехода, по которому идут дети, проходит около пяти секунд. Этого времени может оказаться слишком мало для того, чтобы ребенок успел сориентироваться.

Пройдя по проезжей части, представители Народного фронта и чиновники оказались перед дырой в заборе школы. Дети предпочитают протискиваться через острые рваные края сетки, чтобы поскорее оказаться на безопасной территории, чем идти к главному входу по узкой тропинке вдоль ограждения. Дорожка настолько тесная, что при виде подъезжающего трамвая родители и школьники буквально вжимаются в забор, чтобы их не задело вагонами.

Тем, кто идет в школу с другой стороны, повезло еще меньше. Пройдя по мосту, дети оказываются на узкой тропинке около полуметра в ширину, слева от которой – проезжая часть, где ездят большегрузы, а справа – обрыв высотой в пару этажей. Ограждений здесь нет, внизу – бетонные блоки, из которых торчат острые штыри и обломки арматуры. Зимой тропинка покрывается льдом.

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С какой стороны бы школьники не шли на уроки, встречаются они на огромном оживленном перекрестке, где нет ни пешеходного перехода, ни разметки, ни светофора. Только одинокий предупреждающий знак «Дети».

«К сожалению, мы вынуждены отметить, что магнитогорские чиновники не проявляют энтузиазма в вопросах безопасности детей. И даже не особо скрывают это. Все как один заявили, что не могут принимать самостоятельных решений и все вопросы нужно адресовать только главе города. Для чего Сергею Бердникову столько управленцев? Нужно менять подход и отношение, речь идет о детских жизнях. Совершенно не ясно, почему Магнитогорск позволяет себе такую расслабленность в вопросах безопасности школьников. Народный фронт берет на особый контроль ситуацию с поселком Горнорудный, и в случае, если должных мер не будет предпринято и городская администрация опять предоставит отписки на многолетнюю проблему, мы будем подключать правоохранительные органы», – заявил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Представители Народного фронта потребовали выстроить взаимодействие с ГИБДД в части организации безопасного движения на перекрестке возле школы. Сотрудники управления образования пообещали наладить эту работу. Директор школы в свою очередь сообщила, что на месте дыры в заборе будет сделана калитка, чтобы у детей был хоть какой-то альтернативный путь, пока чиновники решают вопросы с тротуарами и светофорами. Также эксперты ОНФ настаивают на организации школьного автобуса для детей, которые вынуждены идти в школу через опасный мост.