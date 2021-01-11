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В Магнитогорске мусоровоз вытянул застрявшее на рельсах авто

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В Магнитогорске мусоровоз вытянул застрявшее на рельсах авто

В Магнитогорске (Челябинская область) после массового столкновения машин один из автомобилей вылетел на трамвайные пути. Авто удалось вытащить при помощи мусоровоза, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса».

Четыре легковушки столкнулись 10 января на улице Магнитной.

«Одну из машин в результате аварии выбросило на трамвайные пути. Из-за сильных снежных заносов вытолкнуть авто вручную долгое время не получилась, трамвайное движение в городе было парализовано», - рассказали в пресс-службе.

На место прибыли сотрудники ДПС, которые остановили проезжавший мимо аварии мусоровоз.

«Инспекторы попросили водителя вытянуть увязшую легковушку на тросе, что и было сделано, - подытожили в пресс-службе. - Коммунальная машина вернулась на маршрут. Движение электротранспорта в городе было восстановлено».