В Магнитогорске набирают популярность транспортные карты

Депутаты городского Собрания Магнитогорска положительно оценили первые итоги реализации нового проекта по внедрению пластиковой транспортной карты для оплаты проезда в трамвае.

Напомним, решением Собрания внедрение пластиковой транспортной карты началось в мае этого года. До этого горожане покупали картонный проездной. Теперь у них есть выбор, и многие делают его в пользу более долговечной и удобной в применении пластиковой транспортной карты.

«За три месяца количество проданных картонных проездных снизилось с 7 тысяч до 2,8 тысячи в месяц. А транспортных карт было реализовано 4,5 тысячи», сообщили в пресс-службе городского Собрания.

Срок службы карты составляет семь с половиной лет. Она не продается транспортным предприятием, а выдается под залог 50 рублей. Это значит, что при желании карту можно сдать назад и получить деньги.

Для пользователей карт сохранены категории льготников, стоимость проезда. По сути изменилась только форма оплаты. Для удобства жителей внедрена возможность проверки баланса и пополнения средств на транспортной карте через банкоматы и терминалы у кондукторов в трамваях.

Депутаты Собрания положительно оценили первый опыт, и оставили на контроле дальнейшее развитие проекта.