В Магнитогорске наградили лучших журналистов

Сегодня, 21 декабря, перед началом заседания Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) председатель Александр Морозов вручил награды победителям традиционного конкурса «Город и мы» в номинациях «Персона в журналистике» и «Журналист года».

В этом году на участие в конкурсе было заявлено около 150 творческих работ 46 авторов. В творческом соревновании участвовали 3 телекомпании, 6 газет, в том числе корпоративные, 4 информационных сайта, 8 блогов в социальных сетях. Лучшими стали журналисты, наиболее ярко проявившие себя в профессиональной деятельности.

Председатель Собрания Александр Морозов напомнил, что в этом году журналистский конкурс проходит уже 16-й раз. И остаётся единственным традиционным массовым конкурсом в городе и области.

«Самой популярной в этом году стала номинация «Люди Магнитки», в ней было заявлено 11 материалов. По 7 материалов подали в «Духовность. Нравственность» и «Здоровый образ жизни». А в новой номинации «Лучший информационный блог» участвовали 8 страниц в социальных сетях – Вконтакте и Фейсбуке. Тематическая направленность блогов: спорт, история города, защита прав потребителей, новости, молодежь», - объявил спикер Собрания.

Победителями конкурса 2021 года признаны:

в номинации «Персона в журналистике» – Алла Каньшина, газета «Магнитогорский металл»;

в номинации «Журналист года» - среди печатных СМИ – Елена Смирнова, газета «Магнитогорский рабочий», среди телекомпаний – Елена Ткач, телекомпания «ТВ-ИН».

Кстати в составе конкурсного жюри работали 3 доктора наук, 1 кандидат наук, практикующие журналисты, педагоги, краеведы, представители Совета ветеранов.