21.12.2021
В Магнитогорске наградили лучших журналистов
21.12.2021
Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале
21.12.2021
Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве
21.12.2021
Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью
21.12.2021
На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки
21.12.2021
Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»
В Магнитогорске наградили лучших журналистов
20.12.2021
В Магнитогорске назвали победителей технической игры
07.12.2021
В Магнитогорске отметили законотворческий опыт молодёжи
03.12.2021
В Магнитогорске определят лучших журналистов
26.11.2021
В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021