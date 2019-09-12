В Магнитогорске нашли золотую руду
Общество
Сегодня, 16:31

Первый полуночный квест провелав Магнитогорске  Общественная молодежная палата при городском Собрании.

Он состоялся на просторах Экологического парка и прошел на «ура». Несмотря на то, что из-за погоды квест несколько раз переносился, мероприятие не потеряло свои азарт и готовность команд к покорению конкурсных этапов. Причем каждому участнику достался целый комплект полезных вещей: блокнот, ручка, отличительный знак и даже фирменная футболка.

За первый кубок полуночного квеста «Золотая руда» боролись четыре команды, представляющие молодежные организации города. А это: Волонтеры Победы, Союз молодых металлургов, Молодая Гвардия Единой России и студотряды им. Уваровского.

Лучше всех с поиском частей  карты, на которой указано  место, где спрятана «золотая руда», справилась команда Союза молодых металлургов.

А победить было непросто. Нужно было двигаться по маршрутным листам, отвечать на вопросы об истории Магнитогорска, перетягивать канат у суперсилачей-сумоистов, делать фотографии, проходить полосу препятствий и найти кусочек карты в банках с не самой приятной на ощупь смесью.

«Все команды – молодцы! Именно так, плечо к плечу,  формируются настоящие группы единомышленников, укрепляются дружеские связи, которые в  дальнейшем помогут при реализации других молодежных социально значимых инициатив», - отметили в молодежной палате при горсобрании.

Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 11:36
В Крыму подростка из Магнитогорска унесло в открытое море
Спорт
Вчера, 14:20
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
Происшествия
10.09.19 12:17
Сотрудник фирмы «Экстремал», передавший взятку директору «ДСУ» Магнитогорска, оштрафован на полмиллиона рублей
Экономика
10.09.19 10:31
ММК приступил к реализации важного экологического проекта
Вчера, 17:15
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
Вчера, 16:39
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Вчера, 15:25
В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС
Вчера, 13:57
Алексей Текслер поручил ускорить процесс предоставления земельных участков многодетным
Вчера, 12:59
Алексей Текслер главам: Паспорта готовности к отопительному сезону необходимо получить в срок
Вчера, 12:16
В Челябинске начнет светиться обновленный пассаж Якушевых
Вчера, 11:50
Команда ЧМК представит Челябинск в финале уральской «Битвы заводов по WORLD OF TANKS
Вчера, 10:37
В Челябинске спасают стрижей
10.09.19 17:30
Глазами фотографа: следы сталинских репрессий
10.09.19 16:39
Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября
Общество
Сегодня, 14:31
Пора избавляться от елистратовщины
Мнение челябинцев: Наталья Котова должна вернуть двустороннее движение на Советскую и Пушкина
Общество
Сегодня, 13:49
А так красиво было
КУИЗО пообещал властям Ленинского района Челябинска убрать остановочный позор, но сроки не назвал
Новости
Сегодня, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Сегодня, 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Сегодня, 16:25
Происшествия
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Сегодня, 14:48
Культура
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
Сегодня, 13:34
Происшествия
Мигранта отправили в колонию за взятку челябинскому полицейскому
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Вчера, 17:15
Общество
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
Вчера, 16:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Вчера, 15:25
Общество
В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС
Вчера, 11:50
Общество
Команда ЧМК представит Челябинск в финале уральской «Битвы заводов по WORLD OF TANKS
Теги
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика