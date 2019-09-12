В Магнитогорске нашли золотую руду

Первый полуночный квест провелав Магнитогорске Общественная молодежная палата при городском Собрании.

Он состоялся на просторах Экологического парка и прошел на «ура». Несмотря на то, что из-за погоды квест несколько раз переносился, мероприятие не потеряло свои азарт и готовность команд к покорению конкурсных этапов. Причем каждому участнику достался целый комплект полезных вещей: блокнот, ручка, отличительный знак и даже фирменная футболка.

За первый кубок полуночного квеста «Золотая руда» боролись четыре команды, представляющие молодежные организации города. А это: Волонтеры Победы, Союз молодых металлургов, Молодая Гвардия Единой России и студотряды им. Уваровского.

Лучше всех с поиском частей карты, на которой указано место, где спрятана «золотая руда», справилась команда Союза молодых металлургов.

А победить было непросто. Нужно было двигаться по маршрутным листам, отвечать на вопросы об истории Магнитогорска, перетягивать канат у суперсилачей-сумоистов, делать фотографии, проходить полосу препятствий и найти кусочек карты в банках с не самой приятной на ощупь смесью.

«Все команды – молодцы! Именно так, плечо к плечу, формируются настоящие группы единомышленников, укрепляются дружеские связи, которые в дальнейшем помогут при реализации других молодежных социально значимых инициатив», - отметили в молодежной палате при горсобрании.