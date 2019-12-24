В Магнитогорске назвали лучших журналистов

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) Александр Морозов вручил награды главным победителям конкурса «Город и мы» сегодня, 24 декабря, в ходе завершающего в этом году заседания.

«В этом году журналистский конкурс проходит уже 14-й раз. Это единственная такая открытая и массовая площадка среди городов области. На участие было заявлено более 100 творческих материалов: телевизионные, печатные, информационные сайты, фотографии, корпоративные газеты», - объявил Александр Морозов.

Журналистами года стали Елена Лещинская из газеты «Магнитогорский металл» и Анастасия Ишменева из ГТРК «Южный Урал».

Персоной в журналистике признана Татьяна Артёменко, ведущая тему культуры в телекомпании «ТВ-ИН».

Специальный диплом по решению жюри за вклад в развитие журналистики и смелость в раскрытии проблемных тем спикер Собрания вручил супруге Михаила Скуридина, трагически погибшего несколько месяцев назад.

Определены также победители в нескольких тематических номинациях и обладатели специальных дипломов конкурса.