В Магнитогорске открыли памятник «Военное детство»

Сегодня, 3 сентября, в Магнитогорске (Челябинская область) в сквере Победы, что на левом берегу, прошло открытие нового памятника.

Дата окончания Второй мировой войны - 3 сентября 1945 года - навсегда осталась в истории и людской памяти. В год празднования 75-летия Великой Победы этот день объявлен днём воинской славы России.

И очень символично, что именно сегодня в сквере Победы, недалеко от танка, водруженного на пьедестал, открыли памятник «Военное детство».

Дети ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали на фронт посылки. Они вставали к станкам вместо отцов, помогали взрослым в цехах комбината, чтобы там, на передовой, солдаты чувствовали - у них надёжный тыл.

«Наш город славен трудовым вкладом в победу, - сказал на открытии памятника глава города Сергей Бердников. - Каждый третий снаряд и каждый второй танк был сделан из металла Магнитки. Причем это стало возможным, благодаря труженикам, которые смогли наладить производство стали военного назначения. В годы войны Магнитогорск выпускал стали больше, чем вся Европа вместе взятая. И это, в основном, благодаря труду женщин и детей».

Председатель Собрания депутатов Александр Морозов отметил: «Эта композиция отлита в скульптурной мастерской Екатеринбурга у друга нашего города Ивана Дубровина. Её поставили на плиты из кранного гранита, привезённого с Южносултаевского месторождения Челябинской области. Именно на таком граните настаивал автор скульптуры.

Михаил Васильевич Баскаков с отличием закончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. А преподавателем у него в те годы был Сергей Полегаев, который ровно четыре года назад создал скульптурную композицию «Учитель», что стоит в сквере Ломоносова. Вот такая связь появилась между всемирно известной академией и Магнитогорском.

И это не просто композиция, а память, история нашего города, наших отцов, дедов и прадедов».

СПРАВКА:

Высота композиции 2,7 метра, вес – около 2 тонн. Материал – бронза. Патенирована.