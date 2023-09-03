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02.09.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября (18+)
МГТУ им. Г.И. Носова
Алексей Текслер
Андрей Омельчук
Дмитрий Терентьев
Министерство науки и высшего образования РФ
общежитие
Общество
03.09.2023 12:42
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области и МГТУ им. Носова

В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова

В Магнитогорске (Челябинская область) открыли после реконструкции современное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. В тожественной церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«В Магнитогорске открыли «Дом студента» для МГТУ им. Носова. Действительно, назвать это место обычным общежитием после реконструкции очень сложно. Комфортные номера с кухнями, тренажерный зал. Рядом строится ФОК с бассейном. Студентам нравится. Я сам на мгновение захотел вернуться в студенческие годы — у нас таких условий не было», - поделился впечатлениями в своем Telegram-канале Алексей Текслер.

Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Наука и университеты». Обновленное общежитие вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе предусмотрены условия для маломобильных людей.

«Действительно, инфраструктура, когда мы говорим об образовательном процессе, - это и образовательные помещения, они должны быть с современными лабораториями, исследовательскими центрами, и немаловажно, где студент живет. Многие десятилетия этой сфере уделялось меньше внимания, в силу разных причин, поэтому сегодня благодаря нацпроекту «Наука и университеты», благодаря Министерству образования и науки РФ, вместе реализуем такие серьезные проекты. И будем продолжать эту работу», - подчеркнул Алексей Текслер.

В общежитии имеется спортивный зал, помещения просторные и удобные, есть все для того, чтобы и учиться, и отдыхать. Это же подтвердили студенты, которые здесь будут жить. Губернатор поздравил их с наступившим учебным годом и пожелал успехов в учебе.

Андрей Омельчук выразил благодарность, что в регионе уделяется внимание и созданию инфраструктуры и благоприятной экосреды для вузов. «Очень рад, что мы сегодня открыли современное комфортное общежитие, потому что формат общежитий, который был во время нашего студенчества, был совершенно другой. Мне кажется, это абсолютно хороший объект для студентов», - отметил министр и анонсировал. - Скоро откроется ФОК, стадион. Это очень классно, когда такие проекты получаются. Регион понимает, что, создавая новое качество высшего образования, он создает свое будущее».

В рамках реконструкции в здании «Дома студентов» заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. Также проведен монтаж современных систем пожарной, охранной, экстренной сигнализации, системы видеонаблюдение по этажам и периметру.

Проектировщики сконструировали и перепланировали общежитие в секции квартирного типа, рассчитанные на 2-3 человека, с кухонными зонами и санузлами. Площадь жилых помещений составила от 37 до 59,4 квадратных метра.

«В общежитии расположились одно- и двухкомнатные квартиры. В каждой из них имеется: санузел с душевой, кухня, оборудованная техникой и мебелью. На первом этаже находятся квартиры для маломобильных студентов, с продуманным, удобным санузлом, - рассказал ректор МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Терентьев. - Кроме того, общежитие оборудовано прачечной. Не выходя из общежития, студенты могут заниматься спортом в тренажерном зале. Здесь же есть и медицинский кабинет».

На цокольном этаже расположены два тренажерных зала с раздевалками и душевыми, а также прачечная со стиральными машинами, сушильной и гладильной зонами.

«Общежитие – мечта любого студента! Такие хорошие комнаты. В целом все прекрасно оборудовано и созданы все условия, чтобы действительно жить в Магнитогорске, учиться и продолжать свою активную студенческую жизнь», - поделилась своими впечатлениями студентка четвертого курса ИГО Олеся Кунакбаева.

Всего МГТУ имени Г.И. Носова - 12 общежитий, которые могут вместить 2200 человек. В планах реконструкция еще одного общежития вуза и капитальный ремонт двух зданий.

Завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который по проекту будет иметь бассейн с шесть дорожками, два поля для мини футбола, баскетбольную и волейбольную площадки, а также 400-метровую беговую дорожку. Еще одной красивой точкой на карте города станет больше. Строительство ФОКа с бассейном ведется на территории вуза по программе партии «Единая Россия» «Новая школа. Бассейны – вузам».

Для студентов университета все будет в шаговой доступности – новое общежитие, ФОК, Дворец молодежи «Пирамида», который откроет свои двери для активной молодежи университета уже в этом году.

«Это отдельный кирпич в фундамент, который формирует современный облик города. Сегодня город очень быстрыми темпами меняется, сегодня меняется качество жизни, и сегодняшние студенты – одна из основных категорий наших молодых людей, которых важно правильно воспитывать, которые должны получить достойное образование и уже сегодня достойно жить», – подчеркнул глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер, замминистра Андрей Омельчук, глава Магнитогорска Сергей Бердников и ректор вуза Дмитрий Терентьев обсудили вопросы развития МГТУ им. Г.И. Носова, участие в проекте «Приоритет-2030», строительство нового оздоровительного ФОКа, проект «Передовые инженерные школы» и проект нового кампуса МГТУ «Магнитная долина».

Автор: Любовь Юрина
МГТУ им. Г.И. Носова
Алексей Текслер
Андрей Омельчук
Дмитрий Терентьев
Министерство науки и высшего образования РФ
общежитие
Новости по тегу: МГТУ им. Г.И. Носова
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Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник

31.08.2023 10:07

Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»

31.08.2023 09:41

В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома

31.08.2023 09:41

В преддверии Флора и Лавра в Челябинске прошел большой фестиваль Лошади

31.08.2023 09:07

Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области

31.08.2023 08:55

В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле

31.08.2023 01:53

Новые попытки ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Брянской области и Крыму

30.08.2023 20:56

В Челябинской области 31 августа – дожди и порывистый ветер

30.08.2023 20:47

В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»

30.08.2023 20:07

Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области

30.08.2023 19:19

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке

30.08.2023 17:36

Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ в Черном море

30.08.2023 17:11

Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)

30.08.2023 17:06

Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет

30.08.2023 17:01

В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей

30.08.2023 16:32

В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.

30.08.2023 15:38

В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике

30.08.2023 15:26

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

30.08.2023 15:14

Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море

30.08.2023 14:42

На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»

30.08.2023 14:40

Тонны газировки и соков: что любят пить россияне

30.08.2023 14:37

Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом

30.08.2023 14:15

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

30.08.2023 13:41

Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером

30.08.2023 13:14

Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера

30.08.2023 13:10

В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5

30.08.2023 12:24

Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков

30.08.2023 12:14

В Челябинской области продолжаются дожди, местами сильные

30.08.2023 11:51

C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

30.08.2023 11:24

«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова поздравят челябинцев с Днём города

30.08.2023 10:36

На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

30.08.2023 10:31

Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году

30.08.2023 10:14

ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)

30.08.2023 10:04

Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября

30.08.2023 09:33

На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку

29.08.2023 19:03

Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул

29.08.2023 18:58

В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок

29.08.2023 18:36

В Челябинской области 30 августа продолжатся сильные дожди

29.08.2023 18:14

Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом

29.08.2023 18:07

В Челябинске увековечат память героя Советского Союза Семена Хохрякова и полковника полиции Михаила Кузенкова

29.08.2023 17:59

Алексей Текслер потребовал активно вовлекать предприятия ОПК в проект бережливого производства

29.08.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа (18+)