В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова

В Магнитогорске (Челябинская область) открыли после реконструкции современное общежитие Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. В тожественной церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«В Магнитогорске открыли «Дом студента» для МГТУ им. Носова. Действительно, назвать это место обычным общежитием после реконструкции очень сложно. Комфортные номера с кухнями, тренажерный зал. Рядом строится ФОК с бассейном. Студентам нравится. Я сам на мгновение захотел вернуться в студенческие годы — у нас таких условий не было», - поделился впечатлениями в своем Telegram-канале Алексей Текслер.

Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Наука и университеты». Обновленное общежитие вместит более 260 студентов и аспирантов, в том числе предусмотрены условия для маломобильных людей.

«Действительно, инфраструктура, когда мы говорим об образовательном процессе, - это и образовательные помещения, они должны быть с современными лабораториями, исследовательскими центрами, и немаловажно, где студент живет. Многие десятилетия этой сфере уделялось меньше внимания, в силу разных причин, поэтому сегодня благодаря нацпроекту «Наука и университеты», благодаря Министерству образования и науки РФ, вместе реализуем такие серьезные проекты. И будем продолжать эту работу», - подчеркнул Алексей Текслер.

В общежитии имеется спортивный зал, помещения просторные и удобные, есть все для того, чтобы и учиться, и отдыхать. Это же подтвердили студенты, которые здесь будут жить. Губернатор поздравил их с наступившим учебным годом и пожелал успехов в учебе.

Андрей Омельчук выразил благодарность, что в регионе уделяется внимание и созданию инфраструктуры и благоприятной экосреды для вузов. «Очень рад, что мы сегодня открыли современное комфортное общежитие, потому что формат общежитий, который был во время нашего студенчества, был совершенно другой. Мне кажется, это абсолютно хороший объект для студентов», - отметил министр и анонсировал. - Скоро откроется ФОК, стадион. Это очень классно, когда такие проекты получаются. Регион понимает, что, создавая новое качество высшего образования, он создает свое будущее».

В рамках реконструкции в здании «Дома студентов» заменили все инженерные системы, кровлю, лифты, окна, двери, смонтировали и утеплили вентилируемый фасад. Также проведен монтаж современных систем пожарной, охранной, экстренной сигнализации, системы видеонаблюдение по этажам и периметру.

Проектировщики сконструировали и перепланировали общежитие в секции квартирного типа, рассчитанные на 2-3 человека, с кухонными зонами и санузлами. Площадь жилых помещений составила от 37 до 59,4 квадратных метра.

«В общежитии расположились одно- и двухкомнатные квартиры. В каждой из них имеется: санузел с душевой, кухня, оборудованная техникой и мебелью. На первом этаже находятся квартиры для маломобильных студентов, с продуманным, удобным санузлом, - рассказал ректор МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Терентьев. - Кроме того, общежитие оборудовано прачечной. Не выходя из общежития, студенты могут заниматься спортом в тренажерном зале. Здесь же есть и медицинский кабинет».

На цокольном этаже расположены два тренажерных зала с раздевалками и душевыми, а также прачечная со стиральными машинами, сушильной и гладильной зонами.

«Общежитие – мечта любого студента! Такие хорошие комнаты. В целом все прекрасно оборудовано и созданы все условия, чтобы действительно жить в Магнитогорске, учиться и продолжать свою активную студенческую жизнь», - поделилась своими впечатлениями студентка четвертого курса ИГО Олеся Кунакбаева.

Всего МГТУ имени Г.И. Носова - 12 общежитий, которые могут вместить 2200 человек. В планах реконструкция еще одного общежития вуза и капитальный ремонт двух зданий.

Завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который по проекту будет иметь бассейн с шесть дорожками, два поля для мини футбола, баскетбольную и волейбольную площадки, а также 400-метровую беговую дорожку. Еще одной красивой точкой на карте города станет больше. Строительство ФОКа с бассейном ведется на территории вуза по программе партии «Единая Россия» «Новая школа. Бассейны – вузам».

Для студентов университета все будет в шаговой доступности – новое общежитие, ФОК, Дворец молодежи «Пирамида», который откроет свои двери для активной молодежи университета уже в этом году.

«Это отдельный кирпич в фундамент, который формирует современный облик города. Сегодня город очень быстрыми темпами меняется, сегодня меняется качество жизни, и сегодняшние студенты – одна из основных категорий наших молодых людей, которых важно правильно воспитывать, которые должны получить достойное образование и уже сегодня достойно жить», – подчеркнул глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер, замминистра Андрей Омельчук, глава Магнитогорска Сергей Бердников и ректор вуза Дмитрий Терентьев обсудили вопросы развития МГТУ им. Г.И. Носова, участие в проекте «Приоритет-2030», строительство нового оздоровительного ФОКа, проект «Передовые инженерные школы» и проект нового кампуса МГТУ «Магнитная долина».