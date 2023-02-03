В Магнитогорске планируют открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития

В Магнитогорске (Челябинская область) благотворительный фонд «Металлург» планирует открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития – такая некоммерческая организация очень нужна городу.

Помощь особенным детям занимает одно из важнейших направлений в деятельности фонда - запуск новых инвестиционных проектов напрямую связан с этой категорией жителей, пояснили в управлении информации и общественных связей ММК, который является основным благотворителем «Металлурга».

Кроме того, фонд запланировал создание в структуре специализированного дома «Ветеран» отделения в паллиативной помощи магнитогорцам, ограниченным в способности к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Число таких жителей за последние годы заметно выросло. Открытие отделения является одним из пунктов программы стратегического развития, новым инвестиционным проектом.

Отметим, в ушедшем году за счет средств ПАО «ММК» в доме «Ветеран» отремонтировали и оборудовали две квартиры для его паллиативных жильцов. В этом году запланировали ремонт еще четырех квартир.

Что касается деятельности «Металлурга» в 2022 году, фонд не только подтвердил свое присутствие в реестре исполнителей общественно полезных услуг минюста России, но и расширил их спектр.

Благодаря появившемуся в структуре фонда в начале прошлого года отдела развития и проектирования деятельность «Металлурга» охватила большее число жителей Магнитогорска.

В 2022 году БФ «Металлург» внедрил три новых корпоративных проекта: «Доступный спорт - здоровое поколение, «Молодежь - лидер перемен», «Ждем домой!».

В стадии реализации находятся проекты-победители конкурсов на получение грантов: «Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития» (реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области); «Спорт наравне со всеми!» (реализуется при поддержке благотворительного фонда CSS); «Территория добра: помощь людям, прибывшим с Донбасса и Украины» (реализуется при поддержке Фонда президентских грантов).

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», «Металлург» завершил реализацию проекта «Сохрани свое здоровье!», победивший в конкурсном отборе на предоставление субсидии регионального минсоца. Проект воплотили в жизнь на базе Центра медико-социальной защиты благотворительного фонда.

Также в 2022 году «Металлург» в полном объеме продолжал реализацию согласованных с предприятиями-благотворителями долгосрочных корпоративных благотворительных программ «Забота», «Луч надежды», «XXI век - детям Южного Урала», «Спорт», «Поддержка НКО».

Напомним, целевыми группами, которым постоянно помогает БФ «Металлург», являются уязвимые люди старшего возраста, семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с особенностями развития.