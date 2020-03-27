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В Магнитогорске появится еще одна тематическая скульптура

Общество
Сегодня, 13:40

В Магнитогорске (Челябинская область) появится памятник, посвященный молодому рабочему.

Идею установки памятника и его финансирование обсудили депутаты городского Собрания на комиссии по социальной политике и связям с общественностью.

Депутаты также намерены на ближайшем пленарном заседании скорректировать Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия в связи с изменениями федерального законодательства.

По словам спикера Собрания Александра Морозова, в Магнитогорске 16 объектов культурного наследия. Из них два – федерального значения.  Это монумент «Первым комсомольцам-строителям Магнитки» и памятник «Металлург» на привокзальной площади.

«Всего же в городе установлено около пятидесяти памятников и скульптурных композиций. В последние годы стало появляться много новых интересных парковых скульптур. Это Дворник, Металлург демидовских времен, Учитель, Доктор», - рассказал Александр Олегович.

Возможно, в этом году в городе металлургов появится и памятник, посвященный  молодому рабочему. Средства на финансирование работ по его созданию уже заложены в бюджете города.

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Теги
Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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