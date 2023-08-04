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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ночью четвертого августа российские военные пресекли террористическую атаку 13 украинских беспило
04.08.2023

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04.08.2023

Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.08.2023

В Челябинске восстановили пляж на озере Смолино
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2023

В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства
Мегафон
ММК
цифровизация
МГТУ имени Носова
Общество
04.08.2023 10:50
Фото: ММК

В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства

В Магнитогорске (Челябинская область) создадут научно-технический кластер для генерации бизнес-идей и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Направленные действия помогут созданию инновационных решений и проектов для цифровой трансформации предприятий, в том числе на площадке одного из крупнейших мировых производителей стали – ММК.

Соответствующее соглашение для решения образовательных, кадровых и научно-технических задач подписали МегаФон и Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

«В нашем арсенале цифровых проектов десятки успешных кейсов, помогающих вывести на новый уровень качества и автоматизировать процессы в промышленности, транспорте, ЖКХ, медицине, экологии как в России, так и за рубежом», - отметил директор по развитию национальных проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Он выразил уверенность, что взаимодействие МегаФона с МГТУ имени Носова даст импульс к созданию новых нетривиальных разработок и станет площадкой, где рождаются уникальные технические идеи.

«Одна из наших ближайших целей - участие в создании лаборатории промышленной экологии и обмен опытом по этому направлению», - рассказал Евгений Иванов.

В планы также входят разработка программного и информационного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, автоматизация производственных процессов, совершенствование профессиональной подготовленности сотрудников, а также изучение перспектив внедрения передовых практик в науке, медицине и технике.

«Мы занимаемся подготовкой специалистов для самых востребованных в современном мире профессий. Созданный кадровый актив лежит в основе развития промышленного сектора региона и совершенствования всех технологических процессов. Совместно с командой МегаФона мы сможем повысить уровень знаний, умений и навыков наших студентов, а участие в реализации реальных цифровых проектов вместе с экспертами телекома и мастер-классы дадут уникальный опыт, который поможет предприятиям Магнитки выйти на новый уровень управления», - подчеркнул ректор МГТУ имени Носова Дмитрий Терентьев.

Ранее МегаФон уже реализовал в Челябинской области ряд крупных цифровых проектов. Так, на территории ММК развернута частная сеть Private LTE на базе пакетного ядра отечественного вендора, а в цехах комбината успешно работает система сверхточного позиционирования саморазгрузочной техники.

Мегафон
ММК
цифровизация
МГТУ имени Носова
Новости по тегу: Мегафон
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В Челябинской области в августе вырастет риск лесных пожаров

01.08.2023 18:06

Больше южноуральцев смогут получить статус ветерана боевых действий

01.08.2023 17:58

Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу

01.08.2023 17:45

В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами

01.08.2023 17:36

В середине августа Аркаим оккупируют казаки

01.08.2023 17:28

В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы

01.08.2023 17:27

В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев

01.08.2023 16:20

В Челябинской области второго августа – жарко, местами дожди

01.08.2023 16:19

Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске

01.08.2023 16:14

В Челябинске отмечено 16 случаев превышения ПДК по сероводороду и фториду водорода

01.08.2023 15:30

Почти все лето «Пятёрочка» доставляет продукты россиянам практически бесплатно

01.08.2023 15:29

В Челябинской области совершены две попытки поджога военкоматов

01.08.2023 15:26

На МАФы для новой части Арт-сквера в Челябинске предусмотрено свыше 22 миллионов рублей