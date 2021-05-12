В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

В Магнитогорске (Челябинская область) старшеклассники состязались в знании истории малой родины за Кубок городского Собрания депутатов.

Игра-викторина «Моя Магнитка» проводится в Магнитогорске уже более двадцати лет. Она имеет своих лидеров, традиции и приметы.

В прошлом году основные игры среди школьных команд не состоялись из-за пандемии. Поэтому нынешняя встреча соперников стала долгожданной, а выступления были особенно яркими. В финале старшей лиги за главный Кубок боролись три школьных команды из разных районов города.

Тема игры этого года – строчка из стихотворения автора гимна Магнитогорска Николая Добронравова «Если отец герой - бойцов не редеет строй!». Команды оценивало пристрастное жюри, в состав которого вошли краеведы, учителя, известные журналисты и блогеры, священнослужители… Они отметили, что выступления школьников тронули до глубины души, действовали как прямой массаж сердца.

Председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов отметил: «Патриотизм - это не просто общие слова, цитаты великих мудрецов. Это любовь к тому месту, в котором живёшь. Относишься хорошо к соседу своему, старших уважаешь, знаешь свою историю – здорово! Наш город богат на значимые события. А благодаря таким играм школьники узнают свою историю и ставят верные ориентиры на будущее».

Старшеклассники приготовили настоящие театрализованные представления о героях магнитогорской земли – о Герое Советского Союза, связисте Василии Волынцеве, о полном кавалере Ордена Славы, автоматчике Якове Антонове, герое Советского Союза, лётчике Леониде Дёме.

В итоге, лучшей в XXII игре-викторине «Моя Магнитка» стала команда школы № 65 им. Б.А. Агапитова. Именно она завоевала переходящий кубок Магнитогорского городского Собрания и премию в размере десяти тысяч рублей. Кстати сказать, победа стала отличным подарком школе в год ее 55-летия.

Свою награду получил и лучший школьный музей 2021 года. Эта специальная номинация в рамках игры-викторины учреждена недавно для привлечения внимания к важности музейной работы в учебных заведениях. В этом году лучшем признан музей школы № 64 им. Б. Ручьева.

Подводя итоги, председатель городского Собрания еще раз поздравил и поблагодарил всех участников, педагогов команд, организаторов за замечательную игру. «Будет ли продолжена игра? Да, никто и не думает останавливаться! Каждый год она идёт своим чередом. Новые выступления, новые темы, новые ребятишки - младшие, старшие. Конечно, в будущем году «Моя Магнитка» тоже состоится!», - заверил Александр Морозов.