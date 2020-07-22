В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»

Жители Магнитогорска (Челябинская область) в ходе рейтингового голосования выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Скверу Славы отдали предпочтение почти 34 процента голосовавших. Это на шесть процентов больше, чем за следующим по списку местом – площадью Торжеств. А всего на рейтинговое голосование было вынесено четыре варианта. Среди них были также сквер Трёх поколений и парк у Вечного огня.

В состав рабочей группы по присвоению городу этого почетного звания входят представители совета ветеранов, краеведческого музея, Общественной палаты, руководители управлений городской администрации.

Руководитель рабочей группы, председатель городского Собрания Александр Морозов сказал: «У каждого из предложений были свои плюсы и минусы. Коли уж выбрали это место, задача стоит не только сделать всё в срок, но и качественно. Более того, в итоге должно получиться и красиво, и торжественно, и достойно. Как говорят специалисты, чтобы потом создавалось впечатление, что всё это преображённое пространство вокруг стелы было таким всегда. Чтобы оно естественно вписалось в окружающий ландшафт».

Архитекторы отметили, что мнение профессионалов и большинства проголосовавших жителей совпало. И заверили, что вся территория сквера зазвучит по-новому, что будет применяться комплексный подход с сохранением духа «старого места», но с отражением новых достижений города и металлургического комбината.