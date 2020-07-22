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В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»

Общество
Сегодня, 17:34

Жители Магнитогорска (Челябинская область) в ходе рейтингового голосования выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести». Скверу Славы отдали предпочтение почти 34 процента голосовавших. Это на шесть процентов больше, чем за следующим по списку местом – площадью Торжеств. А всего на рейтинговое голосование было вынесено четыре варианта. Среди них были также сквер Трёх поколений и парк у Вечного огня.  

 В состав рабочей группы по присвоению городу этого почетного звания входят представители совета ветеранов, краеведческого музея, Общественной палаты, руководители управлений городской администрации.   

Руководитель рабочей группы, председатель городского Собрания Александр Морозов сказал: «У каждого из предложений были свои плюсы и минусы. Коли уж выбрали это место, задача стоит не только сделать всё в срок, но и качественно. Более того, в итоге должно получиться и красиво, и торжественно, и достойно. Как говорят специалисты, чтобы потом создавалось впечатление, что всё это преображённое пространство вокруг стелы было таким всегда. Чтобы оно естественно вписалось в окружающий ландшафт». 

Архитекторы отметили, что мнение профессионалов и большинства проголосовавших жителей совпало. И заверили, что вся территория сквера зазвучит по-новому, что будет применяться комплексный подход с сохранением духа «старого места», но с отражением новых достижений города и металлургического комбината. 

 

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