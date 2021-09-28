В Магнитогорске сохранили льготы на детсадовцев

Сегодня, 28 сентября, на заседании городского Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) принято решение о продлении льгот по родительской плате за присмотр и уход в детских садах.

Полностью от оплаты освобождены родители – инвалиды боевых действий в Афганистане; родители детей-инвалидов, родители детей с туберкулезной интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Льгота в размере 50% предоставляется многодетным семьям, родителям – участникам вооруженных конфликтов и воинам интернационалистам, родителям-инвалидам I и II группы; родителям детей с отклонениями в развитии, а также работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Председатель Собрания Александр Морозов пояснил агентству «Урал-пресс-информ», что льготой по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах пользуются около 4,6 тысячи человек. На реализацию этой социальной поддержки из бюджета города в 2022 году предположительно будет выделено 71 млн. рублей. Льгота имеет заявительный характер.