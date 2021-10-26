В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год

Союз молодых металлургов начал в Магнитогорске (Челябинская область) съемку нового календаря, который будет посвящен предстоящему юбилею градообразующего предприятия – ПАО «ММК»: 12 тематических фото отразят его прошлое и настоящее.

В фотосъемке, которая проходила в субботу у здания заводоуправления Магнитогорского металлургического комбината, было задействовано сразу две модели. Одна из них появилась на парковке чуть раньше. Ретро-автомобиль 1947-го года выпуска в оригинальном кузове был встречен вспышками фотокамер.

«Это автомобиль ГАЗ М1173, - рассказал владелец машины Андрей Досаев. - После войны в годы репрессий на таких приезжали НКВДшники и забирали неугодных лиц».

Сегодня у авто другая роль. Оно дополняет пейзаж, создаёт необходимый колорит.

«Мы обратились в музей ПАО «ММК», отсмотрели очень много фотографий, - подчеркнул председатель Союза молодых металлургов Олег Ежов. - Было выбрано 12 штук, которые будем реализовывать, показывать в цвете».

Ретро-автомобиль принимает участие в съемке фотографии, на которой будет изображена площадь у заводоуправления 1960-го года, где в то время дежурил регулировщик. Девушка, которая выступит в его роли, - аналитик по управлению данными «ММК-Информсервис» Валерия Михеева.

Стилисты готовились к созданию образа долго и кропотливо. Над образом каждой модели календаря трудится целая команда специалистов, это стилисты, мастера по причёскам и макияжу.

«Мы ездили в музей МВД, собирали с разных манекенов каждую частичку этого костюма, - рассказала стилист по костюмам корпоративного календаря Юлия Журавлева. - Повезло, что прямо такой сохранился, он в единственном экземпляре. И мы его взяли».

В составе творческой команды - исключительно работники Группы компаний ПАО «ММК». Отвечают за яркие кадры сразу два фотографа, задача которых воспроизвести все максимально точно.

«Это первый наш опыт съёмки календаря. Всё впервые, всё вновь, необычно, - поделился фотограф Евгений Баскаков. - Сложности в чём заключаются? Всё поменялось вокруг. Это своего рода косплей, но его трудно реализовать, потому что всё изменилось, реквизита мало, но мы по крупицам собираем эти части. Фотошоп мы будем использовать по минимуму, календарь будет максимально естественный».

«Тем он и должен быть интересен, - добавил фотограф Сергей Петруша. - Минимум фотошопа, больше натуральности. Как раньше».

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», этот календарь Союза молодых металлургов - второй по счету. В этом году в ходе кастинга организаторы выбрали сразу 28 девушек, а не по числу месяцев в году, потому что некоторые фото потребуют коллективного участия.

Съёмки проходят в различных местах - в библиотеке, в производственных цехах, спортивном зале, но большинство - на свежем воздухе, и не только на территории города. Впереди, к примеру, съёмки в Верхней Пышме. Именно там молодые металлурги отыскали ещё один необходимый ретро-автомобиль.

Календарь-2022 будет выпущен в 500-тах экземплярах, его презентация состоится в начале декабря.