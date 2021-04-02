В Магнитогорске создают робота-узиста

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова (Челябинская область) и «Андроидная техника» разрабатывают робота для проведения УЗИ-диагностики.
Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь вуза Ксения Перчаткина, коллаборативный робот позволит обеспечить качественную диагностику, даже если пациент и врач находятся в разных местах (в этом случае специалист сможет подключиться к устройству и на копирующем манипуляторе производить все необходимые действия, а робот будет повторять их на теле пациента).
Также с помощью робота можно будет обучать студентов-медиков ультразвуковой диагностике.
Идея привлечь искусственный интеллект к образовательному процессу студентов-медиков принадлежит врачу ультразвуковой диагностики, кандидату медицинских наук, доценту Александру Блинову.
Коллаборативные роботы, или коботы, созданы для совместной работы с человеком, спроектированы так, чтобы не подвергать опасности находящихся рядом людей. Они малогабаритные, грузоподъемность составляет не более 15-ти килограммов. Коботы имеют специальные оптические датчики для обеспечения собственной безопасности, а также датчики движения и обратной связи.
Специалисты НПО «Андроидная техника» уже создали коллаборативный робототехнический комплекс.
«Это шестизвенный манипулятор, который можно прикрепить к столу или стойке. Кобот может двигаться вокруг своей оси в разных положениях. На конечном звене манипулятора установлен датчик сил и моментов. Он необходим для того, чтобы мы могли задавать определенную нагрузку на робота, и он слушался, куда ему передвигаться. За счет элементов сопротивления, которые в нем установлены, мы можем перемещать УЗИ-сканер в нужное специалисту положение», – пояснил исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров.
Ученые МГТУ имени Носова разрабатывают программное обеспечение для обработки изображения, полученного с УЗИ-датчика.
«Это серьёзный вызов для нас. Работа большая, но очень интересная, потому что медицинские изображения сложны, способ их получения - дело непростое, есть много элементов, которые нуждаются в распознавании. Сейчас ведется разработка интерфейса самого программного продукта», – прокомментировала доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой вычислительной техники и программирования вуза Оксана Логунова.