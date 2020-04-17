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В Магнитогорске стартовала краеведческая онлайн-викторина

Общество
Сегодня, 14:00

В Магнитогорске (Челябинская область) в апреле традиционно проходит викторина «Моя Магнитка». Она собирает большое количество неравнодушных горожан самого разного возраста.

Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: основной конкурс в младшей и старшей лигах среди школьников и студентов, скорее всего, будет перенесен на осень.

А вот онлайн-версия уже стартовала! Для участия нужно только желание и доступ в сеть Интернет.

Итак, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне тема викторины  -  «Героями не рождаются».

Причём организаторы предлагают не только окунуться в жизнь Магнитогорска в военное время, но и вспомнить земляков, проявивших геройские качества за всю историю родного города.

В анкете, которую можно найти на сайте городского Собрания в разделе «Актуально». 30 тестовых вопросов,  один из них  – открытый. Нужно внимательнее познакомиться с картой Магнитогорска и порассуждать: как можно увековечить память о выдающихся земляках.

Ответы принимаются до 30 апреля. Победителей ждут подарки.

СПРАВКА

Игра-викторина проводится с 1999 года, а с 2007 года она получила городской статус и проходит на Кубок Магнитогорского городского Собрания.

Организаторы: отдел туризма и краеведения «Экополис» Дворца творчества детей и молодежи при поддержке управления образования и официального партнера игры – Кредит Урал Банка.

За два десятка лет «Моя Магнитка» стала визитной карточкой города. Ежегодно среди школьников разворачиваются настоящие баталии за звание лучшей команды. А онлайн-викторина очень популярна среди магнитогорцев всех возрастов.

 

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Теги
Магнитогорск
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