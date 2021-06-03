В Магнитогорске выбрали сквер для реконструкции

Сегодня, третьего июня, в Магнитогорске (Челябинская область) общественная комиссия огласила итоги рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

На выбор горожан были вынесены четыре общественные территории, которые чаще всего отмечали магнитогорцы в своих пожеланиях.

Впервые голосование проходило на новой общероссийской единой платформе. Принять участие в нём мог любой житель старше 14 лет.

В итоге в рейтинговом голосовании приняли участие 42 тысяч 913 магнитогорцев. Первое место занял сквер «Трех поколений», расположенный в центре жилой застройки и очень популярный среди жителей разных возрастов. Общая площадь - более 67 тысяч квадратных метров.

Второе место занял сквер имени П.И. Чайковского. Он расположен в левобережье, на первой улице Магнитогорска – Пионерской, является главной частью достопримечательного места - «квартала №1 соцгорода». Общая площадь территории - около 75 тысяч квадратных метров.

«Как только платформа, на которой проходило голосование, а она была одна на всю страну, выдала результаты, мы сразу собрались, чтобы утвердить итоговые цифры и озвучить победителя. Им стал сквер Трёх поколений. Так решили жители города. Мы постепенно, шаг за шагом, благоустроим все наши скверы и парки»- прокомментировал итоги голосования спикер городского Собрания, председатель общественной комиссии Александр Морозов.

В 2022 году в первую очередь работы будут вестись в сквере Трёх поколений, если останутся средства – то и в сквере им. П.И.Чайковского.

СПРАВКА:

Проект «Комфортная городская среда» реализуется в Магнитогорске пятый год. Благодаря ему удалось благоустроить бульвар «Огни Магнитки» (в два этапа), парк у Вечного огня (в три этапа), Экологический парк и сквер «Победы».

В этом году строители уже приступили к реконструкции ещё двух общественных мест. Это парк в южной части города - на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог и вторая территория - это набережная большого парка «Тыл-Фронту». Все эти территории также были определены горожанами в ходе рейтингового голосования.