В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

В Магнитогорске закрыли мясной отдел из-за отсутствия рециркулятора

В Магнитогорске приостановлена работа мясного магазина, а в Челябинске – парикмахерской и магазина косметики и парфюмерии. Причиной стало отсутствие обеззараживателей воздуха, масок и других средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В Орджоникидзевском районе Магнитогорска суд на 20 суток приостановил работу магазина по торговле мясом и полуфабрикатами. Поводом стало несоблюдение норм санитарной безопасности.

В Советском районе Челябинске работу парикмахерской приостановили на 10 суток. Магазин косметики и парфюмерии оперативно приобрел обеззараживатель воздуха, однако наказание все же последовало – одни сутки административного приостановления деятельности.

«Причины привлечения к административной ответственности во всех случаях однородны – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Как правило, в объектах малого предпринимательства, оказывающих услуги населению, отсутствуют обеззараживатели (рециркуляторы) воздуха, термометры, недостаточно средств индивидуальной защиты, не ведутся журналы учета состояния здоровья сотрудников», - пояснили в пресс-службе УФССП.

В пресс-службе приставов напомнили, что исполнительное производство возбуждается в течение суток с момента поступления судебного решения.