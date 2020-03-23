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В Магнитогорске живёт женщина, ставшая прообразом героини фильма «В бой идут одни старики»

Общество
Сегодня, 10:42

Жительнице Магнитогорска (Челябинская область) Антонине Петровне Губенко 98 лет. Накануне Дня Победы её навестил спикер Собрания Александр Морозов, поздравил с днём рождения, с приближающимся 9 Мая и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». Так получилось, что она и ее сослуживцы стали прообразами персонажей знаменитой киноленты.

Антонина Петровна служила в легендарном 5-м гвардейском ордена Богдана Хмельницкого авиационном полку. В свои 20 лет она была самым молодым бойцом.
Но тогда скидку на возраст не делали никому. Хрупкой девушке приходилось управляться со снарядами и боеприпасами, весившими подчас столько же, сколько сама Антонина. Не раз доводилось заряжать кассеты с 50-килограммовыми бомбами.


Трудная, опасная, совсем не женская работа закалила характер, не дала сломаться в дальнейшем.

«Её жизнь – удивительная история! Командир эскадрильи Виталий Иванович Попков был консультантом во время съёмок знаменитого фильма «В бой идут одни старики». Поэтому неслучайно во многих персонажах Антонина Петровна увидела своих реальных сослуживцев. Они стали прообразами киногероев», - рассказал Александр Морозов.

Да и сама история полка сильно перекликается с сюжетом любимой многими киноленты: ребята действительно пошли в первый бой, когда им было всего по 22- 25 лет.


За годы войны звание Героя Советского Союза присвоено 27 лётчикам, проходившим службу в этом полку, из них 2 лётчикам — дважды.

Спикер Собрания пришёл поздравить Антонину Петровну не один, а с военным лётчиком – полковником Александром Волонцовым, недавно переехавшим в город металлургов из Хабаровска. Тем самым исполнил давнишнюю мечту магнитогорской «смуглянки», в сердце которой навсегда сохранилось уважение к людям этой благородной профессии.

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Александр Морозов
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