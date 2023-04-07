В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники

Районная больница села Долгодеревенское (Челябинская область) вошла в пилотный проект Министерства здравоохранения Челябинской области «Помощник фельдшера ФАП». По этой программе в регионе обучились 24 специалиста из разных муниципальных районов и получили квалификацию «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Такие помощники направлены для работы, в первую очередь, на ту территорию, где нет постоянного медика. В их основной функционал входит: актуализация списков населения на фельдшерском участке в виде подворовых обходов, приглашение населения на диспансеризацию и профилактический осмотр, на плановую вакцинацию, оказание первой помощи при неотложных состояниях, а также проведение уборок на ФАПе и выполнение поручений фельдшера.

Как рассказали в пресс-службе больницы Долгодеревенского, после обучения к работе в медгородке приступили четыре специалиста.

Рамзия Багаутдинова живет в деревне Чишма всю жизнь и почти 20 лет трудится уборщицей на местном ФАПе, но всегда мечтала стать медицинским работником.

«В молодости я очень пожалела, что не пошла учиться на фельдшера, меня всегда привлекала медицина. Сейчас начинать врачебную карьеру, конечно же, поздно. И когда мне поступило предложение получить квалификацию помощника фельдшера – я с радостью согласилась! Жители меня знают, прислушиваются к моим советам, какой анализ сдать, к какому врачу сходить. А самое главное: они с одобрением относятся к моей работе!»

Рамзия Багаутдинова,младшая медицинская сестра ФАПа д. Чишма

Активистку Алёну Теплых знает каждый пожилой житель поселка Садовый. Пациенты приходят на к ней на ФАП померить давление, а заодно и поделиться с девушкой как прошел их день.

«Мой функционал сейчас здесь по большей части – это не про медицину, а как социальная помощь. Поговорить, послушать пациентов. Мне очень рады и всегда ждут в гости даже! Но в будущем, я очень хочу переквалифицироваться в медицинскую сестру и по-настоящему оказывать помощь».

Еще одна наша помощница – Наталья Резвых из посёлка Витаминный. Женщина долгое время работала в избирательной комиссии и очень хорошо знает население.

«Я уже несколько лет нахожусь на пенсии. И когда мне позвонили с предложением отучиться на младшую медсестру и работать в нашем медпункте, подумала, что-то я засиделась дома, а тут такое благое дело! Родные меня поддержали в этом».

Наталья Резвых, младшая медицинская сестра ФАПа п. Витаминный

Коренная жительница села Архангельское Лилия Ибрагимова за свой трудовой путь успела поработать и продавцом, и воспитателем, и даже социальным работником. Но семейные обстоятельства принудили женщину забыть о работе на 8 лет.

«Моя работа никогда не была связана с медициной. Поэтому, сейчас я только вникаю во все процессы. У нас здесь, на ФАПе нет постоянного врача и я тут хозяйничаю: прибираюсь, карты разбираю, анализы подклеиваю, обходы делаю. А иногда люди просто приходят поболтать и говорят, что очень рады, что я тут появилась. Все-таки свой человек на ФАПе – это много значит!»

Лилия Ибрагимова, младшая медицинская сестра ФАПа с. Архангельское

В дальнейшем руководство больницы планирует внедрить этот новаторский проект на остальных фельдшерско-акушерских пунктах Сосновского района. Основная цель этой программы – улучшение качества оказания и доступность медицинской помощи сельскому населению.