05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
05.07.2023
В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября
05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
05.07.2023
Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»
В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября
22.06.2023
Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска
20.06.2023
В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2
18.06.2023
В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023