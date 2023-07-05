В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября

В Металлургическом районе Челябинска сегодня, пятого июля, временно – до первого сентября - изменили свои маршруты автобусы №15, №16с, №31, №42, №43, №44, №47, №71, №93с и №132.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на движение автобусов повлияло закрытие участка дороги по улице 60-летия Октября от Сталеваров до 2-й Павелецкой, где все лето будут ремонтировать теплотрассу.

На этот период времени автобусы вышеназванных маршрутов будут следовать по проезду между улицами 60-летия Октября и Коммунистической. В остальном - без изменений.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в связи с закрытием для транспорта улицы 60-летия Октября изменит свой маршрут и троллейбус №14, который до конца лета будет ходить следующим образом: «ДК Строителей - Черкасская - Парк Гагарина» (обратно: «Парк Гагарина - Пети Калмыкова - ДК Строителей»).