В Миассе приостановлено проведение всех массовых мероприятий

В Миасском городском округе (Челябинская область) приостановлено проведение всех массовых мероприятий.

Соответствующее постановление подписал глава города Григорий Тонких. Документ размещен на официальном сайте администрации.

Решение о временном запрете проведения массовых мероприятий принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Миассе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании рекомендаций оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города.

«Временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории Миасского городского округа численностью свыше 500 человек на открытом воздухе», - говорится в документе.

В связи с этим на автомобильном заводе «УРАЛ» не состоятся мероприятия, посвященные выпуску первого автомобиля. Девятого июля должен пройти торжественный вечер для ветеранов автомобильного завода, а 17 июли – массовое гуляние. Празднование откладывается до стабилизации эпидемиологической обстановки в Миасском городском округе.

Напомним, ранее глава Верхнего Уфалея отменил до конца лета все ранее запланированные массовые мероприятия на территории города.

В целом ситуация с коронавирусной инфекция в Челябинской области оценивается как неблагополучная.

СПРАВКА

Как уже сообщало агентство, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел (должен был состояться третьего июля 2021 года в Сатке), XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (планировалось провести с девятого по 11 июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля). Запрещено массовое празднование Дня металлурга в регионе, а также Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля),.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, 95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и проведение православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.