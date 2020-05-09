В Миассе руководство ГРЦ Макеева почтило память героев Великой Отечественной войны

В Миассе (Челябинская область) руководство Государственного ракетного центра от имени всего коллектива предприятия возложило цветы к мемориалу «Народу-победителю! Народу-созидателю!».

Режим самоизоляции и повышенной готовности внес свои коррективы в празднование 75-летия Великой Победы: все масштабные проекты, посвященные важной юбилейной дате, отложены на неопределенное время. И все же праздничный день не мог остаться без священной многолетней традиции Государственного ракетного центра.

Венки и цветы к подножию мемориального комплекса генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН, почетный гражданин Миасса Владимир Дегтярь и его заместители возложили ранним утром 9 Мая.

«В силу сложившихся обстоятельств мы не сможем все вместе единым строем принять участие в массовых торжественных мероприятиях, но человеческую память стереть невозможно: сегодня мы обязательно будем вспоминать о подвиге героев-освободителей, героев трудового фронта, почтим память тех, кто защитил нашу страну ценой своей жизни», - отметил Владимир Дегтярь.

В рамках празднования Дня Победы Государственный ракетный центр взял на себя обязательства по реставрации мемориального комплекса, участию в городских торжественных мероприятиях, которые обязательно состоятся, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Не остались без внимания и бывшие работники предприятия - тружеников тыла. Их идеалы добра, справедливости и любви к Родине вдохновляют сегодняшних работников предприятия на созидательный труд, служат нравственным ориентиром в деле укрепления обороноспособности и могущества России.