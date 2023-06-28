28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
28.06.2023
В Миассе стартовал новый социальный проект для юных горожан
28.06.2023
Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
28.06.2023
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
В Миассе стартовал новый социальный проект для юных горожан
07.06.2023
Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
09.11.2022
Открытие горнолыжного сезона в Челябинской области откладывается
11.10.2022
В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023