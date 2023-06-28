В Миассе стартовал новый социальный проект для юных горожан

В Миассе (Челябинская область) стартовала новая социальная программа для выпускников сельских школ и детей городского округа. Инициаторами выступили АНО «Забота» и ГЛК «Солнечная долина».

Автор идеи - Константин Арефьев, бренд-шеф горнолыжного курорта «Солнечная долина», победитель в номинации «Шефы и рестораторы года» на церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области», «Лучший шеф-повар года» по итогам премии «Что где есть в Челябинске».

«Данный проект - отличная возможность показать ребятам пути для развития в родном городе, показать молодежи живой пример того, что необязательно уезжать куда-то далеко, чтобы добиться чего-то в жизни. С первого же занятия ребята показали большой интерес и вовлеченность в процесс», - отметила руководитель АНО «Забота» Анастасия Борисова.

Социальный проект «Высшая школа сервиса» - это двухмесячные курсы обучения ресторанному делу в «Солнечной долине», после завершения которых выпускники получат официальное трудоустройство. Для этого на курорте создан специальный учебный центр с профессиональным оборудованием, отвечающий всем современным стандартам обучения ресторанному делу.

В перспективе учебный центр расположится в новом микрорайоне «Открытый город», который планируется создать рядом с ГЛЦ «Солнечная долина». В данный момент ведется проектирование микрорайона. Проект реализует строительная компания «Голос.Девелопмент».

«Открытый город» - это современный «город» с новой средой для жителей Миасса. В шаговой доступности будет все, что необходимо для комфортной жизни: школа, детский сад, магазины, кафе, салоны красоты, медицинские клиники, развлекательные и фитнес-центры.

Строительство новых объектов инфраструктуры позволит детям из Миасса и Миасского городского округа получить новые рабочие места, трудоустроиться и жить в красивом месте, своем регионе, родном крае. Помимо обучения у бренд-шефа Константина Арефьева, ученики встретятся со спикерами из числа успешных бизнесменов и предпринимателей.